لوف: الكرة الألمانية هي الأفضل في أوروبا حاليا

السبت، 30 مايو 2020 - 19:43

كتب : FilGoal

ماتس هوملز - سيرجي جنابري - الدوري الألماني

أشاد يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا بجودة مباريات الدوري الألماني منذ عودته.

وكان الدوري الألماني أول دوري من البطولات الكبرى في أوروبا تعود مبارياته بعد تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في توقف كرة القدم في أغلب مناطق العالم.

وقال لوف لموقع الاتحاد الألماني لكرة القدم: "إنه نوع مختلف من كرة القدم ومن وجهة نظر المشجعين أيضا، عليك التعود على القليل من كرة القدم بدون الإثارة التي يضيفها المشجعون في الملعب".

أخبار متعلقة
وزير الرياضة لـ في الجول: نتابع تجربة الدوري الألماني للاستفادة منها.. و15 يونيو عودة التدريبات 14 إصابة عضلية في الدوري الألماني عقب عودة النشاط.. والعدد مرشح للزيادة ليفركوزن يضرب بريمن برباعية في ختام الجولة بالدوري الألماني اتحاد الكرة: الاشتراطات الطبية بالدوري الألماني جاهزة لدينا منذ أكثر من شهر

واستدرك "أنا متفاجئ بشكل إيجابي من المستوى العالي من الطموح من اللاعبين والفرق، وطرق اللعب، لذلك ألمانيا الآن رائدة في كرة القدم في أوروبا".

وأوضح "يمكنك أن تقول أن اللاعبين يريدون التنافس مرة أخرى، للقتال، لتسجيل الأهداف، لمنع استقبال الأهداف".

وأتم "ذلك كان له تأثير إيجابي علي أيضا لأن اللاعبين خرجوا بهذا الحماس بعد توقف طويل وكأنهم يلعبون في ملعب يضم 80 ألف متفرج".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هل يرغب أنتوي في الرحيل عن بيراميدز؟

بن ناصر يكشف سبب تمثيله منتخب الجزائر

صلاح الرابع في قائمة لاعبي الكرة الأعلى أجرا

فولفسبورج يخسر تحت أنظار مرموش

حارس مرمى لا يريد اللعب بجوار ميسي

يواكيم لوف الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك على أعتاب إتمام الاتفاق مع أري بابل.. وعقبة وحيدة ساعة | الدوري المصري
أوليفر كان: ندرس عدم إبرام أي صفقات في بايرن ميونيخ ساعة | أوروبا
5 رسائل من محمد سراج: ثابت على موقفي وعيني ليست مكسورة.. وبلاغان للنائب العام ساعة | الدوري المصري
اختبار في البيت - هل تتذكر مدربي هذه المنتخبات؟ ساعة | لعبة في الجول
الإنتاج الحربي لـ في الجول: نريد تحديد من سيتحمل تكاليف الأندية في حال عودة النشاط الكروي ساعة | الدوري المصري
بيريز يعلنها رسميا: ريال مدريد يستكمل الدوري على ملعب ألفريدو دي ستيفانو 2 ساعة | أوروبا
وزير الرياضة يناقش مع الجنايني خارطة الطريق لاستئناف النشاط الكروي 2 ساعة | الدوري المصري
الوزير يجتمع باللجنة المنظمة لمونديال اليد.. البطولة في موعدها واستعدادات قوية 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 2 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي 3 تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو إدارة الأهلي 4 الأهلي يعاقب جونيور أجايي
قد ينال إعجابك