لوف: الكرة الألمانية هي الأفضل في أوروبا حاليا

أشاد يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا بجودة مباريات الدوري الألماني منذ عودته.

وكان الدوري الألماني أول دوري من البطولات الكبرى في أوروبا تعود مبارياته بعد تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في توقف كرة القدم في أغلب مناطق العالم.

وقال لوف لموقع الاتحاد الألماني لكرة القدم: "إنه نوع مختلف من كرة القدم ومن وجهة نظر المشجعين أيضا، عليك التعود على القليل من كرة القدم بدون الإثارة التي يضيفها المشجعون في الملعب".

واستدرك "أنا متفاجئ بشكل إيجابي من المستوى العالي من الطموح من اللاعبين والفرق، وطرق اللعب، لذلك ألمانيا الآن رائدة في كرة القدم في أوروبا".

وأوضح "يمكنك أن تقول أن اللاعبين يريدون التنافس مرة أخرى، للقتال، لتسجيل الأهداف، لمنع استقبال الأهداف".

وأتم "ذلك كان له تأثير إيجابي علي أيضا لأن اللاعبين خرجوا بهذا الحماس بعد توقف طويل وكأنهم يلعبون في ملعب يضم 80 ألف متفرج".

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