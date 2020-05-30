شادي ريحان.. حكم درجة ثانية وشيف في مطعم وحلم "شيف دولي"

في درجات المظاليم في كرة القدم، بعض اللاعبين يمتهنوا بعض المهن بجانب كرة القدم، وفي التحكيم تجد أيضا من لهم مهنة أخري بجانب عملهم.

شادي ريحان حكم ساحة في منطقة دمياط وشيف بأحد المطاعم يروي مشوار كفاحه لـ FilGoal.com.

التحكيم

"بدأت في ناشئين نادي الزرقا ثم مركز شباب ميت الخولي ثم غزل دمياط".

"اتجهت للتحكيم في عمر 19 عاما، حكم درجة ثالثة للتحكيم بدوري المناطق والدرجة الرابعة ثم حكم درجة ثانية والتحكيم في مباريات القسم الثالث".

"الموسم الحالي أدرت مباريات الناشٔين".

ريحان البالغ 26 عاما تحدث عن عمله بعيدا عن كرة القدم "كنت أعمل في المعمار مع والدي وعمري صغير وكنت أتعرض لإصابات في جسدي".

"طلبني أحد الجيران للعمل معه وعمري 15 عاما في تجهيز الموائد والطبخ في الاحتفالات ثم عملت بالمطاعم، حتي أصبحت شيف بمطعم كبير وتجهيز كل الوجبات".

"قبل كورونا كنت أعمل من 8 صباحا حتي السادسة مساءً، وإذا كان لدي مباراة تحكيمية أقوم بتغيير مواعيد عملي من 6 مساءَ حتي 3 صباحا".

"أنا خريج معهد عالي للحاسب الألي ومتزوج ولدي طفلتين (مكة وزينة)".

المطبخ

"الطبخ الشرقي أفضل لي من الغربي".

"المطبخ الدمياطي يهتم بالتذوق الجيد وأكل المحاشي والمكرونة والسّمان والديك الرومي والفراخ".

"قبل كورونا كنت أجهز كل الوجبات في المطبخ والإشراف علي كل شيء مع تواجد الزبائن داخل المطعم".

"حصل لي مشكلة من أحد الزبائن بسبب الشوربة، لعدم إضافتي الملح ولكن وجهة نظري هم من يضيفوا الملح وتفهم الأمر سريعا ولم يحدث لي مشاكل في الطبخ".

"عملت في شرم الشيخ وكان السائحين يطلبون الأكل الشرقي، سائح روسي طلب مني قبل ذلك شوربة عدس".

"شيف دولي"

"أحلم بأن أكون حكما دوليا وشيف دولي، ويعجبني الحكم محمد الحنفي ومحمود البنا وفي الطبخ الشيف الشربيني وعلاء والشيف بوراك".

"أحلم بتنفيذ مشروعي الخاص (شيف دولي) ليجمع التحكيم الدولي بعملي بالمطبخ، وكذلك الالتحاق بمسابقات دولية خاصة بالمطبخ".

"التحكيم مثل المطبخ لابد وأن يكون لك مهارة وقدرة وتحكم، في التحكيم ذكاءك مطلوب حتي لا تنخدع من اللاعبين وفي المطبخ نفسّك هو سبب جودة طعامك".

"بعد كورونا أصبح العمل الآن من 8 صباحاً حتي الخامسة مساءَ وتقديم فقط الوجبات الغذائية الجاهزة لتوصيلها للمنازل، وملتزمين بقرارات مجلس الوزراء في الإجراءات الااحترازية".

"الحصول علي راتب من التحكيم بجانب حبي لمجال كرة القدم بالإضافة لعملي الخاص يساعدني علي مساعدة أسرتي".

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