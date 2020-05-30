شادي ريحان.. حكم درجة ثانية وشيف في مطعم وحلم "شيف دولي"
السبت، 30 مايو 2020 - 19:20
كتب : رضا السنباطي
في درجات المظاليم في كرة القدم، بعض اللاعبين يمتهنوا بعض المهن بجانب كرة القدم، وفي التحكيم تجد أيضا من لهم مهنة أخري بجانب عملهم.
شادي ريحان حكم ساحة في منطقة دمياط وشيف بأحد المطاعم يروي مشوار كفاحه لـ FilGoal.com.
التحكيم
"بدأت في ناشئين نادي الزرقا ثم مركز شباب ميت الخولي ثم غزل دمياط".
"اتجهت للتحكيم في عمر 19 عاما، حكم درجة ثالثة للتحكيم بدوري المناطق والدرجة الرابعة ثم حكم درجة ثانية والتحكيم في مباريات القسم الثالث".
"الموسم الحالي أدرت مباريات الناشٔين".
ريحان البالغ 26 عاما تحدث عن عمله بعيدا عن كرة القدم "كنت أعمل في المعمار مع والدي وعمري صغير وكنت أتعرض لإصابات في جسدي".
"طلبني أحد الجيران للعمل معه وعمري 15 عاما في تجهيز الموائد والطبخ في الاحتفالات ثم عملت بالمطاعم، حتي أصبحت شيف بمطعم كبير وتجهيز كل الوجبات".
"قبل كورونا كنت أعمل من 8 صباحا حتي السادسة مساءً، وإذا كان لدي مباراة تحكيمية أقوم بتغيير مواعيد عملي من 6 مساءَ حتي 3 صباحا".
"أنا خريج معهد عالي للحاسب الألي ومتزوج ولدي طفلتين (مكة وزينة)".
المطبخ
"الطبخ الشرقي أفضل لي من الغربي".
"المطبخ الدمياطي يهتم بالتذوق الجيد وأكل المحاشي والمكرونة والسّمان والديك الرومي والفراخ".
"قبل كورونا كنت أجهز كل الوجبات في المطبخ والإشراف علي كل شيء مع تواجد الزبائن داخل المطعم".
"حصل لي مشكلة من أحد الزبائن بسبب الشوربة، لعدم إضافتي الملح ولكن وجهة نظري هم من يضيفوا الملح وتفهم الأمر سريعا ولم يحدث لي مشاكل في الطبخ".
"عملت في شرم الشيخ وكان السائحين يطلبون الأكل الشرقي، سائح روسي طلب مني قبل ذلك شوربة عدس".
"شيف دولي"
"أحلم بأن أكون حكما دوليا وشيف دولي، ويعجبني الحكم محمد الحنفي ومحمود البنا وفي الطبخ الشيف الشربيني وعلاء والشيف بوراك".
"أحلم بتنفيذ مشروعي الخاص (شيف دولي) ليجمع التحكيم الدولي بعملي بالمطبخ، وكذلك الالتحاق بمسابقات دولية خاصة بالمطبخ".
"التحكيم مثل المطبخ لابد وأن يكون لك مهارة وقدرة وتحكم، في التحكيم ذكاءك مطلوب حتي لا تنخدع من اللاعبين وفي المطبخ نفسّك هو سبب جودة طعامك".
"بعد كورونا أصبح العمل الآن من 8 صباحاً حتي الخامسة مساءَ وتقديم فقط الوجبات الغذائية الجاهزة لتوصيلها للمنازل، وملتزمين بقرارات مجلس الوزراء في الإجراءات الااحترازية".
"الحصول علي راتب من التحكيم بجانب حبي لمجال كرة القدم بالإضافة لعملي الخاص يساعدني علي مساعدة أسرتي".
video:1
كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا
لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا
لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا
طالع أيضا
هل يرغب أنتوي في الرحيل عن بيراميدز؟
بن ناصر يكشف سبب تمثيله منتخب الجزائر
صلاح الرابع في قائمة لاعبي الكرة الأعلى أجرا
فولفسبورج يخسر تحت أنظار مرموش
حارس مرمى لا يريد اللعب بجوار ميسي