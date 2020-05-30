رانييري يحظر التدخلات بين اللاعبين في مران سامبدوريا

كشف كلاوديو رانييري المدير الفني لسامبدوريا عن منعه التدخلات بين اللاعبين في التدريبات، ليس فقط بسبب فيروس كورونا، ولكن أيضا لتقليل خطر الإصابة بعد فترة انقطاع طويلة.

ومن المقرر أن يستأنف الدوري الإيطالي يوم 20 يونيو المقبل مع مباريات الجولة الـ25، بما في ذلك إنتر ميلان ضد سامبدوريا.

وقال رانييري لموقع سامبدوريا الرسمي: "العودة إلى التدريبات كانت رائعة، ونحن جميعا عازمون على القيام بعمل جيد".

وتابع "الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو عدم ممارسة الكثير من الضغط على اللاعبين، لأنني قرأت عن الإصابات التي عانى منها اللاعبون في الدوريات الأخرى مباشرة بعد عودتهم".

وأوضح مدرب ليستر السابق المتوج بالدوري الإنجليزي "بدأنا في تكثيف قوتنا الآن، ولكن مستقبل هذا الموسم بأكمله مجهول، لأنه في كرة القدم الحديثة لم تتوقف الفرق عن العمل لأكثر من شهرين، سوف نرى ما سيحدث".

وأكمل "لقد حظرت التدخلات بين اللاعبين، ليس بسبب فيروس كورونا فقط ولكن لتقليل خطر الإصابة".

وأتم "الشيء المهم هو أن يبقى سامبدوريا خارج منطقة الهبوط، لتجنب أي مفاجآت سيئة."

ويحتل سامبدوريا المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

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