زولا: تدريبات ساري أصابت لاعبي تشيلسي بالملل

السبت، 30 مايو 2020 - 09:56

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري

كشف جيانفرانكو زولا نجم تشيلسي السابق والمساعد الأسبق لماوريزيو ساري كيف كانت الأجواء في تدريبات الفريق حينما تولى الأخير قيادته في الموسم الماضي.

وعمل زولا مساعدا لساري في تشيلسي خلال موسم قضاه الأخير في إنجلترا أنهاه بالتتويج ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال زولا في حواره مع بي إن سبورتس:"اللاعبون كانوا موهوبين، مثل (إدين) هازارد وويليان، لكن المعاناة أصابتهما من نوعية التدريبات التي قمنا بها، والتي كانت ضرورية للآخرين. كانوا رائعين لأن الملل أصابهما، لكنهم استمرا ولذلك الكل كان يتساقط ونحن مستمرون في نهاية الموسم".

أخبار متعلقة
محرز: المقارنة مع صلاح جزء من المنافسة ولا تهمني كثيرا الأهلي يعاقب جونيور أجايي الترجي: كلما فشلت حجة الوداد صنع غيرها استعدادا لاستئناف الدوري.. سالزبورج يكتسح أوستريا بخماسية ويتوج بطلا بكأس النمسا

وواصل "في البداية، اللاعبون كانوا يتبعون حرفيا كل ما نقوله، كانوا رائعين، لكن مع مرور الوقت شعروا بالإرهاق وأيضا الملل نوعا ما. لكن الملل جزء من عملنا. وقتما لعبت، كان علي تسديد الكرة 300 أو 400 مرة كل يوم على الأقل".

رغم فوزه بالدوري الأوروبي واحتلاله للمركز الثالث في الدوري خلف مانشستر سيتي وليفربول إلا أن ساري لم يحب وقته في العاصمة الإنجليزية مصرحا بأن "علاقته باللاعبين لم تكن طيبة".

وعاد ساري مباشرة إلى إيطاليا ليقود يوفنتوس خلفا لمواطنه ماسيمليانو أليجري.

وقاد ساري فريق تشيلسي في 63 مباراة فاز في 40 منها وخسر 12.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

عاشور يحسم قراره النهائي مع الأهلي

تفاصيل شهادة رئيس الكاف في قضية نهائي إفريقيا

هل يضم بيراميدز مهاجم النجم الساحلي؟

عودة الدوري الإسباني

مدرب ليستر وقصة إصابته بـ كورونا

تشيلسي ساري
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيتيين: إجراء 5 تبديلات في المباراة سيضرنا أكثر مما ينفعنا 24 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات السبت 30 مايو 2020 والقنوات الناقلة.. مرموش مع فولفسبورج وبايرن ضد دوسلدروف 42 دقيقة | أوروبا
زولا: تدريبات ساري أصابت لاعبي تشيلسي بالملل 58 دقيقة | أوروبا
محرز: المقارنة مع صلاح جزء من المنافسة ولا تهمني كثيرا 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعاقب جونيور أجايي 10 ساعة | الدوري المصري
الترجي: كلما فشلت حجة الوداد صنع غيرها 11 ساعة | إفريقيا
استعدادا لاستئناف الدوري.. سالزبورج يكتسح أوستريا بخماسية ويتوج بطلا بكأس النمسا 11 ساعة | أوروبا
عمرو الجنايني يتحدث عن "مصير" الدوري وحالة محمود سعد بعد إصابته بـ كورونا 11 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 3 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 4 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟
قد ينال إعجابك