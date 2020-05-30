زولا: تدريبات ساري أصابت لاعبي تشيلسي بالملل

كشف جيانفرانكو زولا نجم تشيلسي السابق والمساعد الأسبق لماوريزيو ساري كيف كانت الأجواء في تدريبات الفريق حينما تولى الأخير قيادته في الموسم الماضي.

وعمل زولا مساعدا لساري في تشيلسي خلال موسم قضاه الأخير في إنجلترا أنهاه بالتتويج ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال زولا في حواره مع بي إن سبورتس:"اللاعبون كانوا موهوبين، مثل (إدين) هازارد وويليان، لكن المعاناة أصابتهما من نوعية التدريبات التي قمنا بها، والتي كانت ضرورية للآخرين. كانوا رائعين لأن الملل أصابهما، لكنهم استمرا ولذلك الكل كان يتساقط ونحن مستمرون في نهاية الموسم".

وواصل "في البداية، اللاعبون كانوا يتبعون حرفيا كل ما نقوله، كانوا رائعين، لكن مع مرور الوقت شعروا بالإرهاق وأيضا الملل نوعا ما. لكن الملل جزء من عملنا. وقتما لعبت، كان علي تسديد الكرة 300 أو 400 مرة كل يوم على الأقل".

رغم فوزه بالدوري الأوروبي واحتلاله للمركز الثالث في الدوري خلف مانشستر سيتي وليفربول إلا أن ساري لم يحب وقته في العاصمة الإنجليزية مصرحا بأن "علاقته باللاعبين لم تكن طيبة".

وعاد ساري مباشرة إلى إيطاليا ليقود يوفنتوس خلفا لمواطنه ماسيمليانو أليجري.

وقاد ساري فريق تشيلسي في 63 مباراة فاز في 40 منها وخسر 12.

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