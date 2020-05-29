سكاي إيطاليا: تمت.. إيكاردي إلى سان جيرمان نهائيا

اتفق باريس سان جيرمان مع إنتر ميلان على تحويل إعارة ماورو إيكاردي لانتقال نهائي ليبقى المهاجم الأرجنتيني في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الجمعة فإن سان جيرمان سيدفع 50 مليون يورو لضم إيكاردي نهائيا.

هذا بالإضافة لسبعة ملايين أخرى كحوافز.

وأوضح التقرير أن الاتفاق بين الناديين تم بالفعل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وانضم إيكاردي صاحب الـ27 عاما إلى سان جيرمان الصيف الماضي من إنتر ميلان لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وسجل إيكاردي 20 هدفا وصنع أربعة في 31 مباراة في كل البطولات مع سان جيرمان.

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