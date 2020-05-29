رسميا – الدوري الإيطالي يعود 20 يونيو.. واستئناف الموسم بكأس إيطاليا

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي "سيريا آ" اليوم الجمعة رسميا عن استئناف النشاط في الـ20 من شهر يونيو المقبل.

وأشار بيان الرابطة إلى أنه "تم عقد اجتماع اليوم بحضور الـ20 نادي عبر الفيديو والكل منح الضوء الأخير لاستئناف الدوري كما أعلن وزير الرياضة فيتشينزو سبادافورا في وقت سابق".

وأضاف البيان "سيتم بدء الموسم في بالأربع مباريات المؤجلة من الجولة 25 خلال يومي 20 و21 يونيو، ثم تنطلق الجولة 27 في الـ22 من الشهر ذاته".

وأضاف البيان "أما بالنسبة لكأس إيطاليا فالموسم سوف يستئنف بمبارياته في إياب نصف النهائي على أن يقام النهائي في الـ17 من شهر يونيو".

وأتم "سيتم الإعلان عن مواعيد انطلاق المباريات في الأيام القليلة المقبلة".

وكان وزير الرياضة الإيطالي طلب من جوسيبي كونتي بدء الموسم في الـ13 من يونيو بالمباريات المؤجلة خاصة في ظل توقيع الأخير على مرسوم يمنع إقامة أي حدث رياضي قبل 14 يونيو.

والمباريات المؤجلة في الدوري هي بين أتالانتا وساسولو، إنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما، وفيرونا وكالياري.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب بـ63 نقطة يليه لاتسيو بـ62 نقطة وخاض كل منهما 26 مباراة.

ويأتي خلفهما إنتر ميلان بـ54 نقطة وله لقاء أقل.

أما في الكأس في ذهاب نصف النهائي فكان إنتر خسر على أرضه من نابولي بهدف دون رد، فيما تعادل ميلان على ملعبه مع يوفنتوس بهدف لمثله.

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