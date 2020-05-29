تقارير: ملعب أتاتورك لن يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا

يُحضر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نفسه لإيجاد ملعب يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

ملعب أتاتورك في إسنطبول بـ تركيا من المقرر أن يستضيف نهائي المسابقة القارية الموسم الجاري لكن بعض المشاكل تعيق استضافته للمباراة النهائية.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فأن الملعب التركي فقد فرصته في استضافة النهائي وفقا لمصدر داخل "يويفا".

وحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسباني فأن إدارة الملعب التركي أبلغت الاتحاد الأوروبي بصعوبة استضافة النهائي لعدم تأمين الاستثمارات اللازمة لتحسين الملعب وكذلك بعض النفقات الأخرى.

وسيعقد الاتحاد الأوروبي مزيدا من المحادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق نقل النهائي وتعويض الملعب باستضافة نسخة أخرى.

وسيُتخذ قرارا من اللجنة التنفيذية في 17 يونيو المقبل لتحديد موقف المباراة النهائية.

ويبدو أن مدينة لشبونة البرتغالية قد تفوز بحقوق استضافة النهائي في ظل وجود عروض من ملاعب أوروبية أخرى.

وتوقفت مباريات دوري أبطال أوروبا دون خوض 4 مباريات من مواجهة الإياب لدور الـ 16، وحتى المباراة النهائية.

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