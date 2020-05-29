سكاي: ميلان مهتم بخدمات لاعب وسط بيرنلي

أبدى نادي ميلان الإيطالي اهتمامه بضم جيف هندريك لاعب وسط بيرنلي في صفقة انتقال حر.

جيف هندريك النادي : بيرنلي ميلان

اللاعب الإيرلندي الدولي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يوافق على تجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

ووفقا لتقرير شبكة "سكاي سبورتس" فأن الروسونيري يقيمون إمكانية ضم اللاعب في الصيف.

وأضاف التقرير أن ميلان بدأ مثل إنتر في استقطاب اللاعبين من الدوري الإنجليزي، إذ كان الروسونيري قريبا من ضم أنتوني روبنسون في يناير الماضي من ويجان.

ويُجرى نادي بيرنلي الإنجليزي محادثات مع الدولي الإيرلندي من أجل إبقاءه في ملعب تيرف مور.

هندريك خاض الموسم الجاري 27 مباراة مع بيرنلي في جميع المسابقات سجل 3 أهداف وصنع 2.

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