رئيس بريميرليج: نريد إكمال الموسم بحكم الفيديو.. وهذا موقفنا من الملاعب المحايدة

قال ريتشارد ماسترز رئيس رابطة بريميرليج إنه يريد إكمال مباريات الموسم الجاري في حضور تقنية حكم الفيديو.

وسيعود الدوري الإنجليزي للاستئناف مجددا في الـ17 من شهر يونيو المقبل بعدما توقف لعدة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس بريميرليج لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الجمعة: "حكم الفيديو لديه مشاكله الخاصة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي لكننا نعتقد أن هناك طريقة لإكمال الموسم بحضور تلك التقنية".

وواصل "بكل تأكيد نيتنا هي إكمال الموسم بحضور الفيديو، أعتقد أن غرفة الحكام هي سبب المشكلة ولكننا نفكر في القيام بشيء مختلف أن يكون حكم الفيديو ليس متواجدا في الملعب، نحن نفكر في حلول كثيرة".

وعن سوق الانتقالات قال: "هذا أحد المواضيع الذي نناقشها حاليا، لكن حتى الآن لا نتائج".

وأوضح ماسترز "أعتقد أننا سنصل لحل خلال أسبوعين، سوق الانتقالات سيُفتح عقب نهاية الموسم الجاري لكن السؤال هو إلى متى يظل مفتوحا؟".

وانتقل رئيس بريميرليج للحديث عن عودة الجمهور قائلا: "لا أحد يعلم متى ستنتهي إقامة المباريات دون حضور جماهيري، لكننا نشعر بالتفاؤل حيال عودة الجمهور الموسم المقبل وبشكل تدريجي".

أما عن هل تقام المباريات في ملاعب محايدة أم الملاعب الأصلية للفريق أجاب "نفضل إقامتها في ملاعب الفرق الأصلية ولكن هناك بعض القلق وخلال أسبوع أو 10 ايام ستكون الصورة أوضح".

وأردف "الشرطة لديها بعض المخاوف لكننا نعتقد إنه يمكننا تخفيف القلق الذي يشعرون به ونناقش كل الخيارات لنجعل إقامة المباريات عادلة قدر الإمكان".

أما عن تسليم كأس الدوري قال: "سنفعل كل شيء ممكن لنقوم بتقديم جيد للكأس لأن هذه لحظة هامة للفريق وللجماهير ليتذكروها في المستقبل".

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