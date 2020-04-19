خبر في الجول - بيراميدز يستهدف التعاقد مع أسامة جلال

يستهدف نادي بيراميدز التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأوليمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل بيراميدز بقوة في سباق الحصول على خدمات أسامة جلال، وبدأ بالفعل الحديث مع وكيل اللاعب، حسبما كشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com.

حتى الآن إنبي لم يتلق أي عروض رسمية من أي فريق من أجل أسامة جلال، إلا أن بعض المحادثات الشفوية قد تمت بالفعل مع وكيل اللاعب.

ويرغب نادي بيراميدز في استطلاع رغبة أسامة جلال أولا، قبل بداية المفاوضات الرسمية مع نادي إنبي والحصول على اللاعب، وفقا لما صرح به المصدر.

عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي كشف في تصريحات سابقة له إن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية من الأهلي لضم أسامة جلال، مع ارتبط اسم اللاعب بالقلعة الحمراء.

وأشار مدير الكرة وقتها إلى ""إنبي لا يقف على أحد، ولم يقف أمام رغبة أي لاعب". (طالع التفاصيل)

أسامة جلال صاحب الـ 22 عاما يتبقى في عقده موسمين مع إنبي.

وتوج اللاعب مع منتخب مصر الأولمبي بكأس إفريقيا للاعبين تحت 23 عاما التي منحت الفراعنة مشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وشارك أسامة جلال في 12 مباراة مع إنبي هذا الموسم.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تحرك جديد من الأهلي ضد عبد الله السعيد

ألقاب لن تصدقها في الدرجة الثانية في مصر

فاجعة مأساوية رياضية في تونس

زيكو.. ليس كل الملوك يرتدون التاج

هل يعود الدوري المصري قريبا؟