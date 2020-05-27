تقرير إسباني: ريال مدريد يحاول استخدام حكيمي لضم هالاند

يحاول نادي ريال مدريد الإسباني استخدام لاعبه المغربي أشرف حكيمي من أجل ضم إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد مستعد للسماح لأشرف حكيمي بالبقاء مع دورتموند لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة كجزء من صفقة التعاقد مع هالاند.

ورغم أن دورتموند يخطط للإبقاء على هالاند لفترة أطول مع فريقه، إلا أن رغبة كبار أندية أوروبا لضمه قد تحول دون ذلك.

لذلك سيبدأ ريال مدريد التحرك بنهاية الموسم لضم المهاجم النرويجي هالاند وفقا لما ذكرته الصحيفة الإسبانية.

ويقضي حكيمي موسمه الثاني مع دورتموند معارا من ريال مدريد ويقدم مستوى مميز في مركز الظهير الأيمن.

هالاند البالغ من العمر 21 عاما انضم لصفوف دورتموند بداية العام الجاري ليقدم مستوى أكثر من ممتاز في الدوري الألماني ويسجل الكثير من الأهداف ويحقق العديد من الأرقام القياسية.

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