حارس بورنموث ثاني لاعب في الدوري الإنجليزي يصاب بفيروس كورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 19:53

كتب : FilGoal

رامسديل حارس مرمى بورونموث

أعلن آرون رامسديل حارس مرمى فريق بورونموث الإنجليزي تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأصبح رامسديل ثاني لاعب في الدوري الإنجليزي يصاب بفيروس كورونا، دون الإعلان عن اسم اللاعب الأول حتى الآن.

واستعدادا لعودة الدوري الإنجليزي تم إجراء الدفعة الثانية من الاختبارات على اللاعبين والمدربين وموظفي الأندية خلال الأسبوع الماضي، بواقع 996 اختبارا.

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وجاء من بينهم إيجابية العينة الخاصة بالحارس رامسديل.

وخلال الاختبار الأول له ظهرت نتيجة الحارس سلبية، ولكن تغيرت في الاختبار الثاني.

ويؤكد الحارس البالغ من العمر 22 عاما التزامه بكل الإجراءات الوقائية والطبية في الفترة بين الاختبارين، ويزعم أنه تعرض للإصابة خلال ذهابه إلى أحد المتاجر.

وقال رامسديل لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "خلال اليومين الماضيين كنت أحاول كيف تعرضت للإصابة لأن الاختبار الذي أجريته يوم الإثنين الماضي ظهرت نتيجته سلبية".

وأضاف "ذهبت خلال الأيام الماضية إلى السوبر ماركت وأيضا محطة البنزين وكنت حريصا تماما، ولكن يبدو أنني تعرضت للإصابة هناك".

ومن المنتظر أن تمنح أندية الدوري الإنجليزي الضوء الأخضر للدخول في المرحلة الثانية من التدريبات الجماعية غدا الأربعاء.

وبدأت أندية الدوري الإنجليزي التدريبات بعد فترة توقف امتدت لأكثر من شهرين، استعدادا لعودة النشاط الكروي.

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