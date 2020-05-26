ميلان يعلن حالة إبراهيموفيتش: وتر أكيليس بخير

أعلن نادي ميلان في بيان رسمي نتيجة فحوصات زلاتان إبراهيموفيتش نجم خط هجومه، ليوضح أنه في حالة جيدة ولن يغيب طويلا.

وجاء نص البيان: "ميلان يعلن أن إبراهيموفيتش لديه إصابة عضلية تعرض لها يوم الإثنين في التدريبات".

وواصل "وتر أكيليس لديه في حالة ممتازة، واللاعب سيخضع لفحص جديد بعد 10 أيام".

وكان سينسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا قد صرح في وقت سابق وقال إن إبراهيموفيتش قد يرحل بنهاية تعاقده مع ميلان لينضم إليه أو يعود إلى السويد.

عقد إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عاما ينتهي مع ميلان بنهاية الموسم الجاري مع امتلاك النادي لخيار التمديد لعام إضافي.

وسجل النجم السويدي 4 أهداف مع ميلان في 10 مباريات لعبها بقميص الفريق منذ عودته، كما صنع هدفا.

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