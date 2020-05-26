تقرير تونسي: فيفا يحكم لـ سيف الدين الجزيري ضد نادي طنطا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 19:20

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الأهلي - المقاولون العرب - أحمد فتحي

كشفت إذاعة موزاييك التونسية عن صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في النزاع المستمر منذ فترة بين سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب الحالي، ونادي طنطا الذي كان يلعب له سابقا.

سيف الدين الجزيري

النادي : المقاولون العرب

طنطا

وقالت الإذاعة إن الاتحاد الدولي أصدر حكما في صالح اللاعب التونسي ضد نادي طنطا يؤكد خلاله على صحة إجراءات الجزيري في فسخ تعاقده مع ناديه المصري السابق.

وكان الجزيري فسخ تعاقده من جانب واحد قبل عامين مع طنطا مستندنا على عدم حصوله على مستحقاته.

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إلا أن طنطا اعتبر أنه متضررا من رحيل الجزيري دون الحصول على موافقة النادي في ظل وجود عقد يربط بين الطرفين.

كما طالب نادي طنطا بالحصول على تعويض مادي بسبب رحيل الجزيري وأيضا إيقاف اللاعب لفترة.

ووفقا للصحيفة سيكون على نادي طنطا التقدم باستئناف للمحكمة الرياضية في هذه القضية خلال 10 أيام إذا أراد ذلك.

وانضم الجزيري لصفوف طنطا موسم 2017/2018 قبل أن يرحل إلى الملعب القابسي لفترة قصيرة، ويعود إلى الدوري المصري قبل عامين عن طريق نادي المقاولون العرب.

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