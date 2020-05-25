كوكايين وكسر الحجر الصحي وحوادث سير.. ماذا يحدث في الأرجنتين!

الإثنين، 25 مايو 2020 - 23:34

كتب : FilGoal

دايرو مورينو

يعيش نادي تاييريس دي كوردوبا الأرجنتيني، وجاره بيلجرانو دي كوردوبا، أيامًا عبثية، بسبب تورط لاعبيهما في حوادث غريبة.

فمساء الأحد، تورط الكولومبي دايرو مورينو لاعب تاييريس في أزمة، بسبب تورطه في حادث سير أثناء فترة حظر التجول.

مورينو (34 عاما) يمتلك 31 مباراة دولية مع بلاده كولومبيا، سيكون أمام المساءلة القانونية في خرق واحد على الأقل.

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وتواجد مورينو في كرسي الراكب بسيارته التي قادها صديقه الفنزويلي ووكيله أوسكار هويرتو، كما تواجدت فتاة أخرى في المقعد الخلفي وفقا لتقرير صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

ومع كسر الحجر الصحي، تورط الثلاثي في حادث سير عندما صدموا دراجة نارية كانت تقودها فتاة في الثالثة والعشرين من عمرها، تعرضت لإصابات طفيفة.

تصرف اللاعب ورفاقه كان غريبا، إذ فروا من موقع الحادث، لكنهم عادوا بعد دقائق تزامنا مع وصول الشرطة التي وجدت زجاجات كحولية في السيارة.

يأتي ذلك بعد أيام من واقعة أكثر غرابة، تورط فيها كارلوس إيمانويل فرانكو حارس مرمى النادي الجار بيلجرانو دي كوردوبا.

فرانكو (28 عاما) تعرض للتوقيف بواسطة الشرطة بسبب قيادته سيارته في اتجاه مخالف، وعندما تم تفتيشها، عُثر فيها على كميات من الكوكايين.

اللاعب نفى على الفور علمه بأمر الكوكايين وقال إنها ليست ملكه، وناديه يفكر جديا في تسريحه بالطبع.

يُذكَر أن الدوري الأرجنتيني قد ألغي منذ أبريل الماضي، بعد أسابيع من تعليقه بفعل جائحة كورونا.

وعرفت الأرجنتين أكثر من 12 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وسجلت أكثر من 450 وفاة.

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