كيليني يكشف حقيقة "شجارات بين الشوطين" في نهائي كارديف أمام ريال مدريد

الإثنين، 25 مايو 2020 - 23:04

كتب : FilGoal

يوفنتوس - ريال مدريد

استرجع جورجيو كيليني لاعب يوفنتوس الإيطالي، كواليس خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2017.

وقال كيليني في مذكراته: "كان هناك الكثير من الحديث عن هزيمة نهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف".

وأضاف: "حسنا، لم يحدث أي شيء غريب، فقط كنا متعبين، لم يحدث أي أمر غير اعتيادي بين الشوطين، لم يتشاجر أي أحد".

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وشدد: "خسرنا بسبب إرهاقنا، النهائيات تأتي متأخرة للغاية بالنسبة لنا، وقد شعرنا بإعياء كبير بعد الشوط الأول، ماندزوكيتش كان غير قادر على السير وبيانيتش أيضا".

وأتم: "كانا يتلقيان العلاج في ركبتيهما بينما نتلقى التعليمات من المدرب، لم نستطع التنفس، كانت النتيجة 1-1، ثم انتهت المواجهة بشكل درامي".

وكان ريال مدريد قد تقدّم مبكرا بواسطة كريستيانو رونالدو، قبل أن يتعادل ماندزوكيتش بهدفٍ رائع، إلا أن فريق السيدة العجوز انهار في الشوط الثاني وتلقى 3 أهداف.

وأشارت بعض التقارير إلى اندلاع جدال محتد بين المدرب وقتها ماسيميليانو أليجري وبعض اللاعبين في غرفة خلع الملابس، وربطت رحيل ليوناردو بونوتشي بما حدث وقتها.

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