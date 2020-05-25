كيليني يكشف حقيقة "شجارات بين الشوطين" في نهائي كارديف أمام ريال مدريد

استرجع جورجيو كيليني لاعب يوفنتوس الإيطالي، كواليس خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2017.

وقال كيليني في مذكراته: "كان هناك الكثير من الحديث عن هزيمة نهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف".

وأضاف: "حسنا، لم يحدث أي شيء غريب، فقط كنا متعبين، لم يحدث أي أمر غير اعتيادي بين الشوطين، لم يتشاجر أي أحد".

وشدد: "خسرنا بسبب إرهاقنا، النهائيات تأتي متأخرة للغاية بالنسبة لنا، وقد شعرنا بإعياء كبير بعد الشوط الأول، ماندزوكيتش كان غير قادر على السير وبيانيتش أيضا".

وأتم: "كانا يتلقيان العلاج في ركبتيهما بينما نتلقى التعليمات من المدرب، لم نستطع التنفس، كانت النتيجة 1-1، ثم انتهت المواجهة بشكل درامي".

وكان ريال مدريد قد تقدّم مبكرا بواسطة كريستيانو رونالدو، قبل أن يتعادل ماندزوكيتش بهدفٍ رائع، إلا أن فريق السيدة العجوز انهار في الشوط الثاني وتلقى 3 أهداف.

وأشارت بعض التقارير إلى اندلاع جدال محتد بين المدرب وقتها ماسيميليانو أليجري وبعض اللاعبين في غرفة خلع الملابس، وربطت رحيل ليوناردو بونوتشي بما حدث وقتها.

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