ماركا: سيتي يرفض عرض برشلونة بشأن سيميدو

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 17:07

كتب : FilGoal

نيلسون سيميدو - برشلونة

رفض مانشستر سيتي الإنجليزي فكرة التفريط في أي لاعب من فريقه مقابل التعاقد مع نيلسون سيميدو ظهير أيسر برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مانشستر سيتي رفض عرضا من برشلونة لمبادلة لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو بمواطنه نيلسون سيميدو لاعب برشلونة.

أضافت الصحيفة أن سيتي يرفض تماما هذه الفكرة ويتمسك بظهيره الأيمن كانسيلو الذي يقضي عامه الأول مع النادي الإنجليزي.

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ويأمل كانسيلو في حجز مكانا أساسيا في تشكيل مانشستر سيتي بعد المنافسة الشرسة بينه وبين كايل ووكر.

ويحاول برشلونة في الآونة الأخيرة التخلص من ظهيره الأيمن نيلسون سيميدو، وكان عرضه على يوفنتوس الإيطالي مقابل التعاقد مع الثنائي ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيلو بالإضافة إلى مبلغ مالي.

سيميدو انتقل إلى برشلونة من بنفيكا عام 2017. صاحب الـ26 عاما شارك في 29 مباراة هذا الموسم، صنع فيهم 5 أهداف.

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