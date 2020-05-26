راشفورد يتلقى تكريما لمساعدته في إطعام 2.8 مليون طفل أسبوعيا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 16:21

كتب : FilGoal

هدف راشفورد في ليفربول

تلقى ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد جائزة تشريفية كبيرة بعد جهوده ومساهمته في مساعدة 2.8 مليون طفل حول العالم خلال فترة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

راشفورد ساهم في حملة جمعت مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني من أجل جمعية FareShare وهي أكبر جمعية خيرية في بريطانيا لمحاربة الجوع وإهدار الطعام.

ومنذ إغلاق المدارس في شهر مارس الماضي، ساهم راشفورد في تسلم 2.8 مليون طفل غذائهم طيلة تلك الفترة.

أخبار متعلقة
راشفورد: فترتي مع مورينيو كانت صعبة لكن جعلتني لاعبا أفضل سولشاير: لا نتعجل عودة راشفورد سولشاير يكشف عن صدمة لجماهير يونايتد وإنجلترا: راشفورد قد يغيب عن يورو 2020

جهود راشفورد دفعت إيامون أونيل الممثل القضائي والشريف الأعلى لمانشستر العظمى أن يرسل له شهادة تكريم خاصة لـ"نشاطه الرائع ومساهمته من أجل المجتمع".

صاحب الـ22 عاما أبدى شعوره بالفخر الكبير خاصة لما حققه العمل الخيري حتى الآن.

وكتب راشفورد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أكن أنشر عادة مثل تلك الأشياء، لكن هذه الشهادة ليست من أجلي فقط، إنها تخصكم جميعا، كل شخص ساهم ولو ببضعة قروش قدر الإمكان، جميعكم شكلتم فارقا كبيرا".

وتابع "2.8 مليون طفل يتلقون الطعام أسبوعيا ولم يكن ذلك ليحدث خلال الإغلاق لولا مساعدتكم، لم يكن بإمكاني فعل أي شيء دون مساعدتكم جميعا".

راشفورد غاب عن مانشستر يونايتد منذ شهر يناير الماضي بسبب الإصابة، وظهر في مركز تدريبات الفريق خلال الأسبوع الماضي بعد العودة للتدريبات.

اقرأ أيضا:

خطوة جديدة من وزارة الرياضة نحو استئناف النشاط

هل تفاوض الأهلي مع مهاجم الترجي؟

أعظم 25 هدافا في التاريخ

كيليني يكشف ما حدث بين شوطي نهائي كارديف

كوكايين وكسر الحجر الصحي وحوادث سير.. ماذا يحدث في الأرجنتين!

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
راشفورد يتلقى تكريما لمساعدته في إطعام 2.8 مليون طفل أسبوعيا 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
القرار "لحظة" تفصل بين الندم والفخر .. "انت أقوى من المخدرات" 46 دقيقة | مصر
تقرير تونسي: العين الإماراتي يرغب في ضم معلول 50 دقيقة | مصر
في الجول يكشف – كيف يفكر كاف في موعد عودة دوري الأبطال والكونفدرالية.. وحقيقة توصية اللجنة الطبية ساعة | إفريقيا
الزمالك بطل الكونفدرالية.. التغلب على أشياء لا تصدق ساعة | حكايات في الجول
أوباما ينقذ المشوار وبطولة السعيد.. لحظات لا تُنسى في فوز الزمالك بالكونفدرالية 2 ساعة | إفريقيا
ميلان يعلن حالة إبراهيموفيتش: وتر أكيليس بخير 3 ساعة | أوروبا
كلاسيكو ألمانيا.. حينما وقع بايرن ودورتموند تحت طائلة الحكم النازي 4 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 3 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟ 4 مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات
قد ينال إعجابك