راشفورد يتلقى تكريما لمساعدته في إطعام 2.8 مليون طفل أسبوعيا

تلقى ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد جائزة تشريفية كبيرة بعد جهوده ومساهمته في مساعدة 2.8 مليون طفل حول العالم خلال فترة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد

راشفورد ساهم في حملة جمعت مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني من أجل جمعية FareShare وهي أكبر جمعية خيرية في بريطانيا لمحاربة الجوع وإهدار الطعام.

ومنذ إغلاق المدارس في شهر مارس الماضي، ساهم راشفورد في تسلم 2.8 مليون طفل غذائهم طيلة تلك الفترة.

جهود راشفورد دفعت إيامون أونيل الممثل القضائي والشريف الأعلى لمانشستر العظمى أن يرسل له شهادة تكريم خاصة لـ"نشاطه الرائع ومساهمته من أجل المجتمع".

صاحب الـ22 عاما أبدى شعوره بالفخر الكبير خاصة لما حققه العمل الخيري حتى الآن.

وكتب راشفورد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أكن أنشر عادة مثل تلك الأشياء، لكن هذه الشهادة ليست من أجلي فقط، إنها تخصكم جميعا، كل شخص ساهم ولو ببضعة قروش قدر الإمكان، جميعكم شكلتم فارقا كبيرا".

Wouldn’t normally share these types of things but this certificate is not just for me, it belongs to you all. Each and every one of you that has contributed the few £s you can, you’ve all made a huge difference (1) pic.twitter.com/tyTg3hOKze — Marcus Rashford (@MarcusRashford) May 25, 2020

وتابع "2.8 مليون طفل يتلقون الطعام أسبوعيا ولم يكن ذلك ليحدث خلال الإغلاق لولا مساعدتكم، لم يكن بإمكاني فعل أي شيء دون مساعدتكم جميعا".

راشفورد غاب عن مانشستر يونايتد منذ شهر يناير الماضي بسبب الإصابة، وظهر في مركز تدريبات الفريق خلال الأسبوع الماضي بعد العودة للتدريبات.

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