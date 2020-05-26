تايمز: أندية إنجلترا تطلب ضمانات وتوضيحات في حالة إصابة لاعب بالفيروس

طلبت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المزيد من التوضيح حول ما سيحدث إن تم عزل عدد كبير من لاعبي الفريق بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف كبيرة حيال الأسئلة غير المجابة حول الإطار الزمني وكونه قصيرا للغاية لتوقيع عقود مع اللاعبين.

وأوضح أحد المدراء التنفيذيين أن هناك سيناريو مخيف للغاية بوفاة لاعبين جراء الفيروس، وعما إذا كان ذلك سيجعل الإدارة مسؤولة عن ذلك أم لا.

الأندية طلبت توضيحا تاما لما قد يحدث لنهاية الموسم إن اختلط اللاعب مع حالة مصابة بالفيروس.

وتستعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للتصويت يوم الأربعاء على عودة التدريبات بشكل كامل مع الالتحامات مع وجود شعور عام بأن الأندية ستدعم القرار.

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