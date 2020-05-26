مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: ننتظر إبلاغنا بإمكانية عودة التدريبات.. ومشكلة بسبب تكلفة إجراءات الوقاية

كشف مصدر في اتحاد الكرة المصري، أنه في انتظار إبلاغه رسميا بإمكانية عودة فرق الدوري الممتاز للتدريبات.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "حتى الآن، لم يتم إبلاغنا رسميا بموعد يمكن فيه للفرق العودة للتدريبات".

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن بدء عملية وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بالتعاون مع وزارة الصحة.

ولكن المصدر أشار إلى مشكلة أخرى، هي تكاليف الإجراءات الاحترازية.

وأوضح المصدر: "معظم الأندية أبلغتنا أنها لن تتحمل تكلفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا".

وأكمل "وكذلك، اتحاد الكرة أبلغ وزارة الرياضة بعدم قدرته على تحمل ذلك الأمر ماديا".

وفي وقت سابق، شرح جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة تفاصيل تكلفة عودة الدوري إثر توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال: "المعسكرات المغلقة لمدة 80 يوما بواقع 50 فردا لكل ناد وإن قلنا أن قيمة المبيت ليلة واحدة في غرفة مفردة تساوي ألف جنيه، فإن هذا يعني أن قيمة الإقامة للاعب الواحد ستُكلف 80 ألف جنيه".

وتابع "هذا يعني أن تكلفة إقامة كل أندية الدوري ستصل لـ72 مليون جنيه بواقع 4 ملايين لكل ناد".

وأردف "يجب أن نضع في الاعتبار أن هناك أسوان وطنطا يحتاجان لإقامة كاملة".

أما بالنسبة للحكام فقال: "طاقم التحكيم يكلف 15 ألف جنيه وإن ضربنا ذلك الرقم في 150 مباراة سيصل الإجمالي لـ،2 مليون و250 ألف جنيه".

وعن تكلفة إجراء مسحات لفيروس كورونا أوضح "ستتكلف مليون و800 ألف جنيه".

وتابع "إجمالي تكلفة عودة الدوري ستكون من لـ81 لـ90 مليون جنيه".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

كان نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد كشف الموعد المحتمل لإعلان موعد عودة النشاط الرياضي في مصر في منتصف يونيو المقبل. (طالع التفاصيل)

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