عضو اللجنة الطبية بـ كاف: نصحنا بإلغاء كل البطولات بما فيها دوري الأبطال والكونفدرالية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 11:37

كتب : FilGoal

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف برينس بامبو عضو اللجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن اللجنة قد نصحت الاتحاد القاري بإلغاء كل البطولات، بما فيها دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وقال بامبو في تصريحات لإذاعة "جوي إف إم" الغانية إن اللجنة قد قدمت تلك المقترحات للجنة التنفيذية لكاف.

وأردف بامبو: "نصحنا اللجنة التنفيذية بإلغاء كل البطولات، بما فيها كأس أمم إفريقيا للمحليين التي من المفترض أن تقام في أبريل المقبل، بجانب دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

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ولكن بامبو أوضح أن نصيحة اللجنة الطبية بكاف لا تصل للدوريات المحلية، لأن كاف لا يملك سلطة عليها.

وتوقف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية عند الدور نصف النهائي وأمام 3 فرق مصرية فرصة التتويج بلقب قاري.

وبلغ الزمالك والأهلي نصف نهائي دوري الأبطال، سيلعب الأول ضد الرجاء بينما يصطدم الثاني بالوداد.

وفي الكونفدرالية سيلعب بيراميدز ضد هورويا الغيني وإذا عبر للنهائي سيواجه نهضة بركان أو حسنية أغادير المغربيين.

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