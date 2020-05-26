وزارة الرياضة توضح التعليمات الخاصة باستئناف النشاط الرياضي منتصف يونيو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء عملية وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقال وزير الرياضة أشرف صبحي في بيان رسمي صادر عن الوزارة: تواصلنا مع اللجنة الأولمبية وعدد من الاندية والاتحادات الرياضية، بشأن مناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاستعداد لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي من منتصف يونيو المقبل".

وأوضح صبحي "هدفنا في المقام الاول هو الحفاظ على صحة وسلامة كل اللاعبين والمدربين والعاملين في المجال الرياضي".

وأتم وزير الرياضة "تلك الضوابط والمعايير ملزمة لكافة الجهات الرياضية بالدولة والتي تشمل اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات والاندية الرياضية العامة والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية الصحية، وغيرها من الهيئات التابعة".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

كان نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد كشف الموعد المحتمل لإعلان موعد عودة النشاط الرياضي في مصر في منتصف يونيو المقبل. (طالع التفاصيل)

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