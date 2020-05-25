حمام إبراهيم "كلمة السر" في مسيرة سيد معوض

لم يكن وكيلا للاعبين ولا يعمل ككشاف للمواهب مع أحد الأندية؛ لكن حمام إبراهيم كان سببا في صنع طفرات بمسيرة سيد معوض.

حمام إبراهيم بطل الدوري السابق مع الإسماعيلي موسم 2001-2002، أسهم في تحول مسيرة سيد معوض عدة مرات. كان سببا في انتقاله من الفيوم للألومنيوم، وبعدها ساعده في اللعب للإسماعيلي.

أين شاهده يلعب في المرة الأولى؟ وكيف تسبب في انتقاله للدراويش بعد فشل توقيعه للأهلي واقترابه من المقاولون العرب؟ كل هذا وأكثر يحكيه حمام إبراهيم لـFilGoal.com

كل الآتي على لسان حمام إبراهيم..

"الألومنيوم دائما ينظم بطولات مجمعة لفرق الصعيد، وفي إحدى الدورات الخاصة بقطاع الناشئين اشترك نادي الفيوم الذي كان يلعب له سيد معوض في تلك الفترة".

"ملاعب البطولة قريبة من الفندق الخاص بنا، وقبل المران كنت أشاهد المباريات وهناك رأيت سيد معوض وجدت لاعبا ذكيا للغاية ويلعب بثقة كبيرة رغم إنه كان في عامه الـ16".

"تحدثت مع المدربين في الألومنيوم فورا لضمه وقتها كان محمد السنباطي مدرب فريق الناشئين على ما أتذكر، وتم التفاوض وانتقل من الفيوم".

"بعد موسم مع الناشئين، تحدثت مع رمضان السيد عنه -بصفتي من اللاعبين الكبار في الفريق- ليقرر تصعيده للفريق الأول في النصف الثاني من موسم 1996-1997 بعد متابعة أداء سيد معوض. وقتها كان الألومنيوم يلعب في الدوري الممتاز".

"سيد معوض لعب دوري ممتاز وهو في الـ17 من عمره".

"شكلنا ثنائيا مميزا. وقتها كان سيد معوض يلعب كارتكاز وأنا كنت ظهيرا أيسر وأهاجم كثيرا، فكان يغطي علي أثناء تقدمي، والعكس صحيح حين يهاجم".

"بعد هبوط الألومنيوم استمر سيد معوض مع الفريق الأول في الدرجة الأولى، وأنا انتقلت للإسماعيلي لكن التواصل استمر بيننا وكان دائم الاتصال بي".

"عقب فترة رحل رمضان السيد وأتى شوقي حسين مدرب الزمالك السابق؛ وحدثت بينهما مشكلة ليقرر الرحيل عن الفريق".

"اتصل بي سيد معوض وحكى ما حدث وأخبرني أنه سيذهب للاختبار في الأهلي".

ذهب معوض بالفعل للاختبار في الأهلي وأُعجب به ضياء السيد ومختار مختار لكن 40 ألفا كانت سببا في فشل الصفقة، إذ طلب الألومنيوم 140 ألف جنيه إلا أن الأهلي أصر على دفع 100 ألف فقط لأن النادي لا يدفع أكثر من ذلك في الناشئين.

"تحدث معي مجددا، وقال لي إنه سيوقع للمقاولون العرب غدا، فقلت له لا تفعل أي شيء الآن وانتظر مني مكالمة".

ومثلما رشحه للألومنيوم، رشح حمام إبراهيم للإسماعيلي سيد معوض.

"طه إسماعيل كان المدير الفني للإسماعيلي في ذلك التوقيت ويساعده خالد القماش، فقلت له هناك لاعب فذ في الألومنيوم وشرحت له قصته وأنه كان سيوقع للأهلي لكن الصفقة لم تتم وسيوقع غدا للمقاولون العرب".

"(دكتور) طه قال لي لدينا مباراة ودية غدا ضد الكروم، قل له يأتي ليخوض المباراة معنا لنشاهده عن قرب".

"هاتفت سيد معوض مجددا وقلت له أن يحضر للإسماعيلية حالا وبالفعل آتى من القاهرة واستقبلته من (الموقف) وجلس معي في غرفتي بالفندق".

سابقا حكى سيد معوض لـFilGoal.com أنها كانت ودية سيئة للغاية، لكن حمام إبراهيم يكشف لنا كواليس ما حدث بين المدربين بعد مشاهدته ضد الكروم.

"صبري المنياوي كان مدربا للناشئين في هذه الفترة وأُعجب به للغاية، كذلك طه إسماعيل".

"تفاوض الإسماعيلي مع الألومنيوم وتمت الصفقة ولعب موسمه الأول مع فريق الناشئين وفاز ببطولة الجمهورية هذا الموسم".

بعدها صُعد سيد معوض للفريق الأول بعدما صنع 4 أهداف مع فريق الناشئين في إحدى المباريات، ليستمر ويفوز بلقب الدوري مع الدراويش موسم 2001-2002، قبل الانضمام لمنتخب مصر ويحترف في تركيا ثم يعود للأهلي وتتم الصفقة بعد ما يقارب من 10 سنوات من فشلها في المرة الأولى.

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