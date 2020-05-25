خبر مُفجع.. وفاة لاعب روما السابق عن عمر 21 عاما

توفى الكاميروني جوزيف بواسي لاعب روما السابق أمس الأحد بعد إصابته بأزمة قلبية.

جوزيف بواسي صاحب الـ 21 عاما انضم لـ روما في 2016، ولكنه لم يظهر مع الفريق الأول في أي مناسبة.

وكشفت صحيفة (فوتبول إيطاليا) الإيطالية وفاة جوزيف بسبب أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها.

وحرص نادي روما على مواساة أسرة اللاعب والمقربين له، بعد وفاته.

وكتب روما عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "نشعر بالحزن الشديد بعد علمنا بالوفاة المفاجئة للاعبنا السابق جوزيف بواسي".

The club is desperately saddened to learn of the untimely death of former Primavera player, Joseph Bouasse Perfection. The thoughts of everyone at #ASRoma are with all those closest to him. pic.twitter.com/Ipca8PnC3o — AS Roma English (@ASRomaEN) May 25, 2020

الكاميروني بواسي تدرب أكثر من مرة مع الفريق الأول في روما، وشارك في 11 مباراة مع فريق الشباب في النادي الإيطالي.

وفي 2017 انضم بواسي على سبيل الإعارة لـ فيتشنزا الإيطالي، قبل أن ينتهي عقده مع روما ويرحل لـ رومانيا وينضم لفريق جامعة كلوج في الدرجة الثانية في رومانيا.

اقرأ أيضا:

صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟

خروج لاعب شبين وشقيقه من الحجر الصحي

نهاية إبراهيموفيتش؟

روما يعلن مشاركة الأهلي في مبادرة البحث عن الأطفال المفقودين

تحذير لاعبي إنجلترا من "مخدر يسبب الموت"