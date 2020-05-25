خبر مُفجع.. وفاة لاعب روما السابق عن عمر 21 عاما

الإثنين، 25 مايو 2020 - 17:31

كتب : FilGoal

جوزيف بواسي - توتي - روما

توفى الكاميروني جوزيف بواسي لاعب روما السابق أمس الأحد بعد إصابته بأزمة قلبية.

جوزيف بواسي صاحب الـ 21 عاما انضم لـ روما في 2016، ولكنه لم يظهر مع الفريق الأول في أي مناسبة.

وكشفت صحيفة (فوتبول إيطاليا) الإيطالية وفاة جوزيف بسبب أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها.

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وحرص نادي روما على مواساة أسرة اللاعب والمقربين له، بعد وفاته.

وكتب روما عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "نشعر بالحزن الشديد بعد علمنا بالوفاة المفاجئة للاعبنا السابق جوزيف بواسي".

الكاميروني بواسي تدرب أكثر من مرة مع الفريق الأول في روما، وشارك في 11 مباراة مع فريق الشباب في النادي الإيطالي.

وفي 2017 انضم بواسي على سبيل الإعارة لـ فيتشنزا الإيطالي، قبل أن ينتهي عقده مع روما ويرحل لـ رومانيا وينضم لفريق جامعة كلوج في الدرجة الثانية في رومانيا.

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