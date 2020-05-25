صن: شانجهاي شينوا يرغب في استعادة إيجالو من يونايتد بنهاية مايو

الإثنين، 25 مايو 2020 - 17:06

كتب : FilGoal

إيجالو

طلب نادي شانجهاي شينوا الصيني استعادة مهاجمه أوديون إيجالو المعار لنادي مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

شانجهاي شينوا رفض طلب مانشستر يونايتد بتمديد فترة إعارة اللاعب لمدة 3 أشهر إضافية لإنهاء الموسم الجاري.

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وأبدى النادي الصيني تمسكه بالتعاقد الأصلي، والذي يعني رحيله بنهاية شهر مايو، كما أن يونايتد يمتلك خيار الشراء بنهاية المدة إن أراد.

صاحب الـ30 عاما أبدى رغبته في إنهاء الموسم مع مانشستر يونايتد خاصة بعدما سجل 4 أهداف في 8 مباريات قبل توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويواجه مانشستر يونايتد حجر عثرة كبير أمام رغبته في ضم إيجالو، إذ أن النادي الصيني يسعى لتجديد عقد اللاعب ومنحه راتب بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وبدون تراجع النادي الصيني عن رغبته، فإن إيجالو قد لعب آخر مبارياته بقميص يونايتد ضد مانشستر سيتي حينما لعب لدقيقتين يوم 8 مارس الماضي.

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