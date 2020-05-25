ذكرى معجزة إسطنبول

الإثنين، 25 مايو 2020 - 16:54

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد - ليفربول

واحدة من أعجب وأغرب مباريات كرة القدم على الإطلاق، ميلان تقدّم بالثلاثة، وليفربول عاد بالثلاثة، ثم نطح غريمه في ركلات الترجيح.

في 25 مايو 2005، قبل 15 عامًا بالتمام والكمال، حدثت معجزة إسطنبول، وتوج ليفربول بدوري أبطال أوروبا في مباراة أسطورية.

ميلان تقدّم بعد أقل من دقيقة على انطلاق المباراة بواسطة القائد باولو مالديني، ثم أضاف زميله الأرجنتيني هيرنان كريسبو هدفين آخرين في الدقيقتين 39 و44.

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بين الشوطين لم تكف جماهير ليفربول عن غناء "لن تسير وحدك أبدا"، فجاءت المكافأة الخيالية في الشوط الثاني.

ستيفن جيرارد بالرأس في الدقيقة 54، ثم البديل فلاديمير سميتشر بتسديدة قوية بالدقيقة 56، وأخيرا تشابي ألونسو من متابعة لركلة جزاء أهدرها في الدقيقة 60.

لاحقا جاء دور الحارس يرزي دوديك الذي تصدى لعدة كرات خطيرة خلال الوقت الإضافي، ثم كان بطلا لركلات الترجيح وكتب ذكرى حزينة لـ أندري شيفتشنكو الذي أهدر آخر ركلة.

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