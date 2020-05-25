أتلتيكو يعلن إصابة فيليكس في الركبة: مدة غيابه لم تحدد بعد

الإثنين، 25 مايو 2020 - 16:46

كتب : FilGoal

جواو فيليكس

أعلن نادي أتليتكو مدريد إصابة لاعبه جواو فيليكس بقطع خفيف في الرباط الداخلي الجانبي للركبة اليسرى خلال التدريبات.

جواو فيليكس

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وقال نص بيان النادي: "اللاعب عانى من الإصابة، وتم تأكيدها من خلال الفحوصات التي خضع لها".

وواصل "اللاعب الدولي البرتغالي سينتظر مدى معرفة استجابته للعلاج المحدد وبناء عليه ستتحدد مدة غيابه".

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صاحب الـ20 عاما انضم إلى أتليتكو مدريد قادما من بنفيكا في صيف 2019 بمبلغ 126 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2026.

أندية الدوري الإسباني عادت للتدريبات الجماعية بداية من يوم 18 من شهر مايو الجاري.

ويستعد الدوري الإسباني، للعودة للتدريبات مرة أخرى بداية من 11 يونيو المقبل بعد الحصول على الموافقات اللازمة لاستئناف النشاط.

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