أتلتيكو يعلن إصابة فيليكس في الركبة: مدة غيابه لم تحدد بعد

أعلن نادي أتليتكو مدريد إصابة لاعبه جواو فيليكس بقطع خفيف في الرباط الداخلي الجانبي للركبة اليسرى خلال التدريبات.

جواو فيليكس النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وقال نص بيان النادي: "اللاعب عانى من الإصابة، وتم تأكيدها من خلال الفحوصات التي خضع لها".

وواصل "اللاعب الدولي البرتغالي سينتظر مدى معرفة استجابته للعلاج المحدد وبناء عليه ستتحدد مدة غيابه".

صاحب الـ20 عاما انضم إلى أتليتكو مدريد قادما من بنفيكا في صيف 2019 بمبلغ 126 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2026.

أندية الدوري الإسباني عادت للتدريبات الجماعية بداية من يوم 18 من شهر مايو الجاري.

ويستعد الدوري الإسباني، للعودة للتدريبات مرة أخرى بداية من 11 يونيو المقبل بعد الحصول على الموافقات اللازمة لاستئناف النشاط.

طالع أيضا:

ميدو يحكي قصة انضمام جنش للزمالك

تحذير عنيف من لا ليجا بعد تصرف لاعبي إشبيلية "غير المقبول"

تمساح يحكي لـ في الجول ما حدث مع أبو تريكة

تحديد موعد أول مباراة بعد عودة الدوري الإسباني

تقرير مغربي: الأهلي حدد سعر بيع أزارو