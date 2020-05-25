وزارة الرياضة تدعم 54 اتحادا بـ5.4 مليون جنيه لمواجهة تداعيات كورونا

أعلنت وزارة الرياضة عن موافقة الوزير أشرف صبحي على دعم الاتحادات الرياضية بـ5.4 مليون جنيه لـ29 اتحادا أولمبيا، و25 اتحادا غير أولمبي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن تلك المبالغ تأتي كدعم إضافي للاتحادات للعام المالي 2019/2020.

وأضافت "يأتي الدعم الإضافي المخصص للاتحادات الرياضية حرصا من وزارة الشباب والرياضة على تقديم المساندة والمؤازرة للاتحادات الرياضية التي تأثرت من توقف النشاط الرياضي في ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحتى يتسنى للاتحادات تلبية التزاماتها المختلفة".

وأكد صبحي تقديم الوزارة كل الدعم والمساندة للاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية فى ظل الأزمة الراهنة، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر الجهود لمواجهة الوضع الراهن، ومساعدة القطاعات المتضررة جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ولفت أشرف صبحي إلى المتابعة الدورية لوزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية؛ للانتهاء من الخطة الطبية الكاملة، والاجراءات الاحترازية التي سيتم إتباعها؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي فى منتصف يونيو القادم وفقاً لقرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بدعم الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية للعام المالي 2019-2020 بمبلغ 32 مليون و110 ألف جنيه قيمة الدعم المالي السنوي المخصص للاتحادات الرياضية.

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