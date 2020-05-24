الإسماعيلي ينتظر موقف الدوري قبل حسم مصير لاعبيه

الأحد، 24 مايو 2020 - 21:25

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي أن ناديه لن يقرر أي شيء بخصوص مستقبل أي لاعب، قبل معرفة موقف الدوري المصري.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لن نقرر أي شيء بخصوص انتقال أي لاعب من الداخل أو الخارج، إلا بعد معرفة مصير الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم نتلق أي عروض رسمية حتى اللحظة بخصوص أي لاعب".

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وتابع "كل ما يُقال ليس صحيحا ولم نتلق أي عروض من أجل محمد صادق أو أي عنصر آخر في صفوف الفريق".

وشدد "عندما نحصل على عروض رسمية، الإدارة ستخرج وتعلن ذلك أمام الجميع. لن نخفي أي شيء".

ويرى المصدر "ما يتردد مؤخرا مجرد أحاديث من وكلاء لتسويق اللاعبين وزيادة أسعارهم لا أكثر ولا أقل".

وأتم "إدارة الإسماعيلي مصممة على التمسك باللاعبين حتى الحصول على بطولة".

الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري قبل التوقف برصيد 22 نقطة، فيما بلغ نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية) وفاز ذهابا بهدف، فيما تأجل لقاء الإياب أمام الرجاء البيضاوي بسبب فيورس كورونا.

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