"لا أستطيع الاحتمال".. انتحار مهاجم صربيا السابق

الأحد، 24 مايو 2020 - 20:54

كتب : زكي السعيد

ميليان مرداكوفيتش

أقدم ميليان مرداكوفيتش مهاجم صربيا السابق، على الانتحار أمس السبت.

ونعى نادي بيوجراد مهاجمه السابق الذي لعب بقميصه في بداية وختام مسيرته الكروية.

مرداكوفيتش توفي عن 38 عامًا، في شقة مستأجرة كان يقيم فيها رفقة صديقته بالعاصمة الصربية بيلجراد.

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وأفاد موقع Kurir الصربي أن لحظات مرداكوفيتش الأخيرة كانت جلوسه على السرير، ثم صراخه بجملة: "لا أستطيع الاحتمال أكثر من ذلك"، ثم استعمل سلاحا ناريا للانتحار.

صديقته كانت متواجدة وركضت في رعب لإبلاغ الشرطة التي وصلت بعد وفاة اللاعب بالفعل.

وذكرت الصحيفة أن مرداكوفيتش أهدى منشوره الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي لنجله أوروش صاحب الـ16 عاما، إذ نشر صورة تجمعه به في ملعب كرة قدم.

ولعب المهاجم الصربي السابق لأكثر من 15 ناديا حتى اعتزاله في 2017، ومر عبر محطات عديدة، أبرزها الدوري الصربي، والبلجيكي، والبرتغالي، والقبرصي، والصيني، والسنغافوري.

ولعب مرداكوفيتش لمنتخب شباب صربيا، كما شارك مع بلاده في دورة الألعاب الأولمبية 2008، وسجل هدفا.

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