في غياب المعزة الخارقة.. كولن يستعين بالفضائيين لتأكيد عقدة الـ30 عاما

خطف كولن تعادلا مثيرا أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف بهدفين لكل طرف، على ملعب راين إنيرجي، في ختام الجولة 27 من الدوري الألماني.

الضيوف تقدموا بهدفي كينان كارامان، وإريك تومي، قبل أن يسجل كولن هدفين متأخرين برأسيتي أنتوني موديست، وجون كوردوبا.

ليرفع كولن رصيده إلى 33 نقطة في المركز 11، ويرفع دوسلدورف رصيده إلى 23 نقطة في المركز 16 الذي يؤدي بصاحبه إلى ملحق الهبوط.

ليعجز دوسلدورف عن الفوز على كولن في ملعب الأخير لأول مرة منذ أكتوبر 1989 ضمن منافسات الدوري الألماني، يومها انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة غياب المعزة هينيز، الرمز الأشهر لـ كولن والذي كان طوافه حول الملعب قبل المباريات معتادًا إلى أن حلت جائحة كورونا، فمُنع هذا الطقس لأسباب صحية.

وكان غياب هينيز عن مباراة كولن الماضية أمام ماينتس قبل أيام قليلة، هو الأول له منذ 12 عامًا كاملة، في المقابل، ظهر مجسم في المدرجات مرتديا قميص الفريق بهيئة فضائية من أجل دعم كولن في عودته المستحيلة والفضائية بنهاية المباراة.

المدرجات من مباراة كولن ودوسلدورف☠😅 pic.twitter.com/MEGSBEbnLx — FilGoal (@FilGoal) May 24, 2020

افتتح التركي كارامان الأهداف لـ دوسلدورف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 41، أنهى عليها الشوط الأول.

في الشوط الثاني حاول كولن العودة في النتيجة، فتحصّل لاعبه مارك أوت على ركلة جزاء بعد أن ارتدت تسديدته مرتين من القائم والحارس.

أوت قرر التسديد بنفسه مما أثار غضب زميله كوردوبا، لكنه أهدر في الدقيقة 59 أمام تألق فلوريان كاستنماير حارس المرمى.

جراح كولن تعمقت بهجمة مرتدة سريعة بعد دقيقتين فقط، أنهاها تومي بهدفٍ ثانٍ لـ دوسلدورف في شباك كولن، أوحى بحسم المباراة.

لكن ثنائي كولن الذي دخل الملعب في الدقيقة 60، دومينيك دريكسلر، وأنتوني موديست، قرر صنع الفارق.

في الدقيقة 88، انبرى الفرنسي موديست لعرضية دريكسلر، وأودعها شباك الضيوف مقلصا الفارق.

وبينما زحفت المباراة نحو صافرة النهاية، خطف كوردوبا التعادل برأسية بعد عرضية أخرى من البديل الذهبي دريكسلر، ليخرج كولن بنقطة قيصرية في غياب المعزة الخارقة.

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