فيرنر يدفن ماينتس في جنازة صامتة.. ويقود لايبزج لإنجاز غير مسبوق

سحق لايبزج مضيفه ماينتس بخمسة أهداف دون مقابل، على ملعب أوبل أرينا، في الجولة 27 من الدوري الألماني، مباراة غابت عنها الجماهير بالطبع بسبب وباء كورونا.

تيمو فيرنر سجل 3 أهداف في الدقائق 11، و48، و75، فيما سجل يوسف بولسن هدفا في الدقيقة 23، وبصم مارسل سابيتسر على هدفٍ آخر في الدقيقة 36.

ليرفع لايبزج رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، ويواصل مطاردة بايرن ميونيخ المتصدر (61 نقطة)، والوصيف بوروسيا دورتموند (57 نقطة).

فيما تجمّد رصيد ماينتس عند 27 نقطة في المركز 15، بفارق 4 نقاط عن ملحق الهبوط، و6 نقاط عن الهبوط الحتمي.

ليكرر لايبزج فوزه العريض على ماينتس بثمانية أهداف دون رد في مباراة الدور الأول، ولكن بنتيجة أقل وطأة هذه المرة.

لايبزج سجل إجمالا 13 هدفا في شباك ماينتس هذا الموسم، وهو رقم قياسي لـ لايبزج أمام أي منافس في نفس الموسم.

كما وصل لايبزج إلى 68 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم، وهو رقم قياسي للنادي رغم تبقي 7 جولات، إذ تجاوز رقمه المسجل عام 2016\2017 عندما بصم لاعبوه على 66 هدفا.

الدولي الألماني فيرنر افتتح التسجيل في الدقيقة 11 بعد عرضية أرضية من كونراد لايمر.

ثم أضاف القائد بولسن الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 23 بعد عرضية سابيتسر.

قبل أن يرد بولسن المعروف إلى سابيتسر ويهديه كرة الهدف الثالث في الدقيقة 36، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني سجل لايبزج هدفا جماعيا رائعا بواسطة فيرنر في الدقيقة 48.

فيما اختتم فيرنر بنفسه الأهداف في الدقيقة 75 بعد تمريرة طولية أنيقة من بولسن، وإنهاء مميز للهجمة من أعلى الحارس فلوريان موللر.

ليصير فيرنر أول لاعب يسجل هاتريك ذهابًا وإيابًا أمام نفس المنافس في نفس الموسم منذ موسم أولف كريستن لاعب باير ليفركوزن السابق.

كريستن فعلها في موسم 1998\1999، وضحيته كان بوروسيا مونشنجلادبخ.

كما رفع فيرنر رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري الألماني إلى 24 هدفا خلف المتصدر روبيرت ليفاندوفيسكي بـ27 هدفا، وهو رقم قياسي شخصي لـ فيرنر في المنافسة الألمانية على مدار مسيرته.

























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