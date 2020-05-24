ذكرى العاشرة

يعد 24 مايو 2014 يومًا تاريخيًا في سجلات ريال مدريد، فتلك الأمسية قبل 6 سنوات بالتمام والكمال، شهدت التتويج القيصري بدوري أبطال أوروبا، للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

دييجو جودين تقدّم لـ أتليتكو مدريد بضربة رأسية في الدقيقة 36، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول، وكادت تنتهي عليها المباراة والبطولة بأكملها.

لكن بطل العاشرة، سيرخيو راموس، انتفض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وأطلق ضربة رأسية صاروخية عانقت شباك تيبو كورتوا -زميله الحالي-.

قبل أن يكمل بقية رفاقه المهمة في الوقت الإضافي، فتقدّم بيل للميرنجي لأول مرة في الدقيقة 110، ثم أضاف مارسيلو الثالث في الدقيقة 118.

وانتهت الاحتفالية على هدف رابع من علامة الجزاء لـ كريستيانو رونالدو هداف النسخة برصيد 17 هدفا.

شاهد أهداف المباراة الأيقونية

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شاهد كوميك بوك في الجول عن سيرخيو راموس ولحظة توقف فيها الزمن

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