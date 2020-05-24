وزير الرياضة يزور مركز شباب الجزيرة للوقوف على استعدادات العودة للنشاط

زار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مركز شباب الجزيرة، في جولة تفقدية للوقوف على اخر الاستعدادات التي يقوم بها المركز من اجل عودة النشاط تدريجيا في منتصف يونيو، المقبل طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

تضمنت الجولة تفقد مبني الأنشطة، والمبني الاداري بالمرك، بالإضافة الي العيادة الخاصة بالمركز والتجهيزات التي تتم داخلها.

واطمئن وزير الرياضة على استعداد العيادة التام للتعامل مع مختلف الحالات، وتوفير الادوات الخاصة بالكشف الطبي والمعقمة جيدا، وكذلك العمل علي توفير غرفه عزل مؤقته في حالات الضرورة.

كما قام وزير الرياضة بحسب البيان الصادر عن الوزارة بجولة في صالة الاسكواش وملاعب التنس داخل مركز شباب الجزيرة للوقوف على اعمال التطوير التي تجري في الصالة وملاعب التنس ومتابعتها، مؤكداً علي اهمية الصيانة الدورية للملاعب والصالات للحفاظ عليها.

وأكد صبحي على اهمية التنسيق مع اللجنة الطبية التي تم تشكيلها مع وزارة الصحة، مشددا علي التعميم علي جميع مراكز الشباب في مصر والاندية بالبروتوكول والإجراءات التي سيتم اتباعها في المراحل القادمة، خاصةً وأنه من المقرر ان يتم البدء تدريجي في التشغيل في منتصف يونيو المقبل، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للمحافظة علي امن وسلامة مرتادي المركز، وكذلك باقي مراكز شباب وجميع الأندية علي مستوي محافظات الجمهورية.

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