سبورت تكشف: معظم أموال برشلونة في السوق ستذهب إلى لاوتارو.. وهذه خطة التعامل مع نيمار

رغم كونها الصفقة التي تجمع عليها غرفة الملابس والجهاز الفني والإدارة الرياضية، إلا أن فيروس كورونا تسبب في تقليل سرعة تحرك برشلونة لضم نيمار مجددا من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

تقرير جريدة سبورت الكتالونية شدد أنه بالرغم من رغبة اللاعبين في عودة نيمار الذي فسخ عقده بالشرط الجزائي مع برشلونة وانتقل لباريس سان جيرمان بعد دفع 222 مليون يورو عام 2017، وكذلك رغبة كيكي سيتيين المدير الفني للفريق في الأمر، إلا أن برشلونة قرر الانتظار حتى تسوء علاقة البرازيلي بناديه الفرنسي أكثر.

وأكد تقرير الجريدة المقربة من البلاوجرانا أن تفكير برشلونة في الصفقة ذات الأولوية في الوقت الحالي، هو ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، وكذلك ضم ميراليم بيانيتش من يوفنتوس.

وأفاد التقرير أن برشلونة لن يدفع 111 مليون يورو لإنتر ميلان لفسخ عقد لاوتارو، ولكنه سيتفاوض لمنح إنتر بعض اللاعبين مع 60 مليون يورو للحصول على المهاجم الأرجنتيني المتألق.

وشدد التقرير أن تلك الأموال هي كل ما سيدفعه برشلونة في السوق بعد الأزمة المالية التي ضربته بسبب فيروس كورونا، وأن أي صفقة أخرى ستحدث ستتم عبر مبادلة اللاعبين.

يأتي ذلك خاصة في ظل رغبة إدارة البلاوجرانا في تخفيض فاتورة الرواتب والحصول على إيرادات تصل إلى 100 مليون يورو من بيع بعض لاعبي الفريق.

تلك الظروف تسببت في تأخير ملف نيمار على قائمة أولويات برشلونة، إلا أن الاحتمالية تظل قائمة. فكرة مبادلة لاعبين مهمين من قائمة برشلونة بنيمار يظل أمرا مطروحا بحسب سبورت، مع الانتظار لنهاية يوليو وتقييم الموقف آنذاك، في ظل ترحيب نيمار وأسرته بالعودة إلى برشلونة من جديد.

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