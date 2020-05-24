إصابة رئيس جهاز ألعاب الماء بـ الأهلي بفيروس كورونا

أصيب وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء في النادي الأهلي، بفيروس كورونا.

ويخضع عزت في الوقت الحالي لعلاج مكثف بوحدة عناية مركزة بإحدى المستشفيات، في ظل حالته المتدهورة.

وحرص مجلس إدارة الأهلي بكامل هيئته على الاطمئنان على حالة عزت، وتقديم الدعم له في هذا الوقت الصعب.

وحتى الآن، سجلت مصر أكثر من 16 ألف حالة كورونا، و735 حالة وفاة.

وتتمنى أسرة FilGoal.com الشفاء لعزت وكل المرضى.

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