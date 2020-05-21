الرجل الثاني – محمد صلاح لـ في الجول: كهربا تسبب في مشاكل كثيرة بـ الزمالك.. ودويدار كان كالمدرب

ينتبه الكل دائما لدور المدرب والخطة التي يلعب بها وطريقته في اللعب وعلاقته مع اللاعبين والجمهور والإدارة.

لكن في الظل هناك رجل آخر يقوم بكل شيء ومهمته لا تقل أهمية عن أهمية المدير الفني.. إنه المدرب العام الرجل الثاني في أي جهاز فني.

وفي تلك الحلقة سنكون مع محمد صلاح الذي تولى منصب المدرب العام في الجهاز الفني للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

من اللاعب الذي كان يعتبره الجهاز الفني مدربا آخر داخل الملعب؟

أحمد دويدار.

موقف حدث في النادي أو بين اللاعبين ولم تخبره للمدرب من أجل مصلحة الفريق؟

هناك بعض أشياء "نرفزة ملعب" تحدث ولا أخبرها للمدرب لأنها ليست شيء كبير يستحق إلقاء الضوء عليه.

لكن أتذكر أن محمود عبد المنعم "كهربا" كان تسبب في الكثير من المشاكل التي تضر بالنادي وأتذكر أن محمد حلمي في أحد المرات كان يريد إيقافه والنادي قال الاحتراف يعني تغريمه ماليا فقط.

كهربا طوال فترة تواجده في الزمالك كان دائما في مشاكل سواء مدرب مصري أو أجنبي إذا تم تبديله.

قرار اتخذه المدرب ولم تتفق معه فيه؟

أن باتشيكو قرر الرحيل عن الزمالك كنت معه حتى أثناء تناول العشاء ولم يخبرني وحزنت لرحيله للدوري السعودي.

قرار اتخذه المدرب وتسببت في تغييره وكان شيئا إيجابيا؟

كنا نواجه وادي دجلة أو الإنتاج الحربي وكان من المفرتض أن يسدد الكرة أحمد توفيق ولكن باسم مرسي أمسك بالكرة وصرخ باتشيكو كي يعيد الكرة لتوفيق.

لكنني طالبته أن يسدد باسم الكرة وبالفعل سجلنا هدفا.

أكثر شيء استفدت به من المدربين الأجانب الذين عملت معهم؟

كان يبتسم طوال الوقت ويشارك اللاعبين المران وكان قريبا منهم.

أفضل مدرب عملت معه؟

باتشيكو بكل تأكيد ومن المصري محمود أبو رجيلة.

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