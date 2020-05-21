مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لن نضم صفقات كثيرة للموسم المقبل

يرى مصدر مسؤول من الإسماعيلي بإن الفريق ليس في حاجة لضم عدد كبير من اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "نملك عددا من اللاعبين القادرين على تمثيل الفريق بشكل جيد في المواسم المقبلة".

وأضاف "نحتاج لتدعيم عدد قليل من المراكز وهو ما يجعلنا نعمل على توفير تلك التدعيمات".

المصدر أتبع "التدعيمات الجديدة ستحسم من قبل الجهاز الفني للفريق واللجنة الفنية بالنادي، لتحديد المراكز التي تحتاج لتدعيم بالإضافة إلى نوعية اللاعب الذي نسعى للتعاقد معه".

وأتم "هذا العدد من اللاعبين سنلجأ إليه من منطلق أننا سنعمل للمحافظة على اللاعبين الأساسيين والذين يحتاجهم الفريق، ولن نستغنى عن أيا منهم سواء بالبيع أو الإعارة".

الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري قبل التوقف برصيد 22 نقطة، فيما بلغ نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية) وفاز ذهابا بهدف، فيما تأجل لقاء الإياب أمام الرجاء البيضاوي بسبب فيورس كورونا.

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