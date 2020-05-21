مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: اللجنة الأولمبية حددت مدة ولاية المجلس القادم

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا إلى اتحاد الكرة المصري تخطره من خلاله بأن مدة ولاية الاتحاد المقبل بعد الانتخابات ستستمر لعام وحيد، ثم ستجرى انتخابات جديدة بعد دورة طوكيو 2021. وذلك حسبما صرح مصدر في اتحاد الكرة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "اللجنة الأولمبية المصرية أرسلت خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم تبلغه من خلاله بأن انتخابات الاتحاد المقبلة ستكون لمدة عام وحيد".

وواصل "قانون الرياضة ينص على أن الانتخابات لمدة 4 سنوات أو عقب الدورة الأولمبية أو أيهما أقرب، لذا كان تأكيد اللجنة الأولمبية على أنه ستكون هناك انتخابات أخرى عقب دورة طوكيو الأولمبية في العام المقبل".

وأردف "الانتخابات التي تلي المقبلة، ستكون لمدة 4 سنوات عقب دورة طوكيو الأولمبية التي ستقام في صيف 2021".

وأتم "اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة أرسلت خطابا للجنة الأولمبية المصرية تستفسر منها عن مدة الانتخابات المزمع إقامتها خلال الشهور القليلة المقبلة، قبل دعوة الجمعية العمومية للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة جديد".

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن لائحة اتحاد الكرة الجديدة، ستحل مشكلة مدة مجلس اتحاد الكرة المقبل، إذا كانت عاما واحدا أو 4 أعوام. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com في وقت سابق. (طالعها من هنا)

وكان مصدر في اللجنة قد أكد لـFilGoal.com في وقت سابق أن مدة المجلس المقبل لاتحاد الكرة يجب أن تكون عاما وحيدا لتطبيق نص قانون الرياضة.

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