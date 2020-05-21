التلفزيون السعودي: رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد استحواذ السعوديين على نيوكاسل

الخميس، 21 مايو 2020 - 12:35

كتب : FilGoal

نيوكاسل - مانشستر يونايتد

أفاد التليفزيون الحكومي السعودي أن رابطة الدوري الإنجليزي أعطت موافقة رسمية على بيع نادي نيوكاسل للمستثمرين السعوديين.

كانت تقارير عديدة قد أكدت أن مايك آشلي مالك نيوكاسل وافق على عرض مجموعة المستثمرين المدعومة بصندوق الاستثمار السعودي، وينتظر فقط موافقة الدوري الإنجليزي.

وذكرت قناة الإخبارية التابعة للتلفزيون الحكومي يوم الخميس أن "رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد صحة صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل".

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ويسعى الملاك الجدد للاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 300 مليون جنيه استرليني ومن المقرر إعلان القرار النهائي خلال هذا الأسبوع.

ملاك نادي نيوكاسل الجدد جاهزون لإبرام العديد من الصفقات القوية للمنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وتشير التقارير الصحفية إلى اتفاق ملاك النادي السعوديين مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنام، لقيادة نيوكاسل في الموسم المقبل.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي تديره مجموعة إستثمارية إماراتية، بينما تقوم مجموعة قطرية مماثلة بإدارة باريس سان جيرمان.

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