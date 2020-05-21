ماجد سامي لـ الأهلي: ماذا لو أصاب الفيروس اللعين رئيسكم؟

استنكر ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة طلب الأهلي باستئناف النشاط الرياضي رغم وجود فيروس كورونا، وسأل جماهير الأهلي ماذا لو أصاب المرض اللعين رئيسكم؟

ومنحت الحكومة المصرية الضوء الأخضر لاستئناف النشاط الرياضي تدريجيا بداية من منتصف يونيو بالاتفاق بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة.

وطالب ماجد سامي في أكثر من مناسبة بإلغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا وشدد على أن وزارة الرياضة واتحاد الكرة عليهم تحمل المسؤولية الجنائية، إذا حدث مكروه لأي شخص في المنظومة.

وقال ماجد سامي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "محمود الخطيب أحد أساطير كرة القدم المصرية، وصانع سعادة أهلاوية السبعينات والثمانينات الذي أجمع على حبه الجميع".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة "يتابع عمله بعد أن عاد الفريق الأول للتديب واختلط الجميع دون قصد عن طريق ملامسة الأبواب والكرات والمكتب التي قد يكون لوثها المرض اللعين".

وتابع سامي "وفي أثناء لقاء الرئيس مع أحد أعضاء الجهاز ينتقل المرض اللعين (لا قدر الله) للجسد الذي أنهكته إصابات الماضي وتمكن المرض من الرئيس".

وتسائل ماجد سامي "فماذا سيكون رد فعل النادي الأهلي عند حدوث ذلك؟؟؟".

وكشف سامي "ملحوظتان هامتان قبل أن تعلق أرجوك قراءتهما، أنا رئيس النادي الوحيد الذي ذهب لزيارة الخطيب في ألمانيا منذ ثلاث سنوات بعد إجراء جراحة دقيقة في الظهر وهو من أكد لي ذلك مؤخرا".

وأتم تصريحاته "مدرب فريق 2005 الذي أصيب منذ أيام بكورونا، لم يتم مده بالأدوية المطلوبة من قبل المستشفى التي أودع بها حتى الآن، لكن نادينا قام بذلك وهو في منزله قبل أن تصله سيارة الإسعاف".

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