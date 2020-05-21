فوافي: مفاوضات الأهلي والزمالك لم تكتمل.. والسعيد أفضل لاعب في الدوري المصري

كشف باولين فوافي لاعب مصر للمقاصة عن وجود محادثات سابقة مع الأهلي والزمالك لكنها لم تتم في النهاية.

باولن فوافي النادي : مصر للمقاصة مصر للمقاصة

المهاجم المدغشقري انضم للمقاصة عام 2016 تحدث عن بدايته مع الفريق الفيومي قائلا: "الموسم الأول لي سار بشكل جيد مع المقاصة بسبب تواجد إيهاب جلال".

وتابع "قضيت فترة رائعة مع الفريق وقدمنا أداءً جيدا ونجحنا في الوصول لوصافة الدوري كإنجاز والتأهل لدوري أبطال إفريقيا".

وواصل "رحل عددا كبيرا من اللاعبين وتغييرات الفريق الفنية جعلتنا لا نذهب بعيدا في البطولة، الفريق فقد لاعبين مؤثرين وكذلك المدرب كان يعلم الفريق جيدا وكل ذلك أدى لتحقيق نتائج سلبية".

وتطرق للحديث عن عروض القطبين إذ قال: "كان هناك اتصالات بيني وبين الزمالك لكن حينها انضممت لمصر المقاصة في 2016، وبعد ذلك لم يحدث أن اتصل بي أحد من الزمالك منذ جئت مصر، أنا سعيد في المقاصة وسوف نرى ماذا يحدث في المستقبل".

وعن عرض الأهلي: "في أول موسم لي مع المقاصة كان هناك اتصالات من الأهلي والوكلاء أبلغوني باهتمام الأهلي بضمي لكنني اتخذت القرار بالبقاء في المقاصة".

وأردف عن علاقته بإيهاب جلال "كنت سعيدا مع إيهاب جلال لست أنا فقط بل زملائي في الفريق أيضا، وكان سببا في ارتفاع مستواي، في الواقع بذل مجهودا كبيرا لنصل لذلك المستوى".

وواصل عن فترة أحمد حسام ميدو التدريبية مطلع الموسم الجاري: "في بعض الأوقات يكون من الصعب الوصول لمستوى سابق، وبذل ميدو كثير من المجهود لنتقدم في الجدول وهو ما لم يجدث".

وأتم ردا على أفضل فريق يحب مواجهته وأفضل لاعب في الدوري المصري "أحب اللعب ضد الأهلي والزمالك، وأقدر عبد الله السعيد وهو أفضل لاعب في الدوري المصري وأعلم قدراته وهو مهاري جدا وحتى عندما انضم لبيراميدز رأينا أنه دائم التواجد في القمة".

video:1

طالع أيضا:

صُناع كرة القدم – نحن كورة ستاتس

تحت الأضواء – هاني العجيزي لـ في الجول: فزت بتحدي ضد الحضري

علاء ميهوب: جيلنا أقوى من جيل أبو تريكة وبركات

14 إصابة في الدوري الألماني عقب عودة النشاط

الاتحاد الإيطالي: الموسم الجديد في سبتمبر

أريتز أدوريز يعلن اعتزاله: جسدي قال لي يكفي