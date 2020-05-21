رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية: قدمنا تصورنا لوزير الرياضة.. ونسعى لتجنب خطأ تجربة ألمانيا

كشف حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية عن تقديم تصور وبروتوكول طبي لأشرف صبحي وزير الرياضة من أجل استئناف النشاط من جديد.

وشدد كمال على أن التصور شمل تجنب خطأ تجربة ألمانيا باستئناف الدوري سريعا دون إعداد جيد.

واجتمع وزير الرياضة مع اللجنة الأولمبية الدولية لمناقشة عدد من القضايا أبرزهم استئناف النشاط في منتصف يونيو.

وقال حسن كمال على قناة أون تايم سبورتس: "منذ أول أيام الحظر ونحن نعمل على بروتوكول لعودة النشاط الرياضي، وكنا نحدث ذلك كل اسبوعين".

وأضاف "عرضت أمام وزير الشباب والرياضة اليوم بروتوكولا طبيا لعودة النشاط الرياضي بما في ذلك نشاط غير الاحترافي بالأندية"

وتابع رئيس اللجنة الطبية "نستعين بالتجارب المماثلة أمامنا مثل عودة الدوري الألماني، تابعنا الإصابات العضلية هناك لذلك يجب تأهيل اللاعبين لتجنب ذلك في مصر"

وأوضح "نقوم بعمل تصنيف خاص لكل لعبة بشأن خطورة نقل العدوى، كرة القدم تعتبر رياضة متوسطة الخطورة، كرة اليد أكثر بسبب لمس الكرة باليد وتلاحم أقوى، التنس والسباحة أقل خطورة".

وشدد حسن كمال "أعددنا بروتوكولا حال تعرض أي رياضي للإصابة بكورونا بداية من العزل ومتابعة المخالطين به"

وأتم تصريحاته "نقدم المعطيات من الناحية الطبية، لكن المسؤول عن القرار النهائي اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لكننا متفائلون".

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