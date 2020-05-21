عاشور: كل ما فعلته في مسيرتي الكروية كان من أجل الأهلي وجماهيره

شدد حسام عاشور قائد الأهلي على أنه لم يبخل بأي جهد من أجل تقدم ناديه وإسعاد جماهيره.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال عاشور عبر قناة ناديه: "كل ما فعلته خلال مسيرتي الكروية كان من أجل الأهلي وجماهيره".

وأضاف "جماهير الأهلي هي العامل الأساسي في الفوز بكل البطولات التي حققها النادي".

وأكمل "الأهلي دائما يبحث عن المركز الأول، ولا نحتفل باحتلال المركز الثاني أو الثالث".

واستمر في تصريحاته "أجيال الأهلي السابقة ساعدت النادي في الفوز بلقب نادي القرن، ونحن نكمل هذه المسيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات".

وأتم تصريحاته "أطلب من الجماهير دعم الأهلي دائما حتى نظل رقم 1".

ويقضي عاشور موسمه الأخير مع الأهلي بعد رحلة كروية استمرت لـ16 عاما بقميص القلعة الحمراء، ولم يحسم حتى الآن موقفه سواء بالاعتزال أو الانضمام لفريق آخر.

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