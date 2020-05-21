كاجودا: أتمنى رؤية حازم إمام رئيسا لـ الزمالك.. من أفضل المواهب التي شاهدتها

الخميس، 21 مايو 2020 - 00:19

كتب : FilGoal

كاجودا رحل ومعه جهازه الفني السابق

قال مانويل كاجودا المدير الفني الأسبق للزمالك إن حازم من أفضل المواهب التي شاهدها خلال مسيرته في الملاعب.

وتحدث كاجودا عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس قائلا: "حازم إمام من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في مسيرتي وكنت أطلب منه الكثير".

وواصل "أنا حزين لعدم إظهار كافة قدراته مع الزمالك وأي خلاف بيني وبينه كان لحرصي على مصلحته".

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وتابع "أتمنى رؤيته رئيسا للزمالك في المستقبل".

وعن فترة تدريبه للزمالك قال المدرب البرتغالي: "كانت فترة جيدة وفخور بالأمر رغم عدم وجود استقرار إداري في الزمالك ولكننا قلصنا الفارق مع الأهلي في الدوري من 34 نقطة لـ12 نقطة وحصدنا المركز الثاني".

وأتم كاجودا "كانت هناك مفاوضات مع الإسماعيلي لكنها لم تكتمل في النهاية".

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