بيدرو: جوزيه أفضل مدرب في تاريخ الكرة المصرية.. وتمنيت تواجد أبو تريكة وبركات معي في الجونة
الخميس، 21 مايو 2020 - 00:10
كتب : FilGoal
أشاد بيدرو بارني المدير الفني للجونة بمواطنه البرتغالي مانويل جوزيه حينما كان الثنائي يعمل في الأهلي.
وقال بيدرو لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس: "مانويل جوزيه أفضل مدرب في تاريخ الكرة المصرية لقد قام بعمل غير عادي مع الأهلي".
وعن اللاعب الذي تمنى تواجده معه في الجونة سواء من الجيل الحالي أو السابق قال: "لو الأمر بيدي سأختار محمد أبو تريكة ومحمد بركات بالطبع".
وعن الدوري قال: "أتوقع أن الأهلي سيفوز به حال استكماله إذ أن فارق النقاط كبير بينه وبين منافسيه".
وأتم "أتوقع أن يبقى ذلك الفارق حال استكمال الدوري".
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