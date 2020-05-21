بيدرو: جوزيه أفضل مدرب في تاريخ الكرة المصرية.. وتمنيت تواجد أبو تريكة وبركات معي في الجونة

أشاد بيدرو بارني المدير الفني للجونة بمواطنه البرتغالي مانويل جوزيه حينما كان الثنائي يعمل في الأهلي.

وقال بيدرو لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس: "مانويل جوزيه أفضل مدرب في تاريخ الكرة المصرية لقد قام بعمل غير عادي مع الأهلي".

وعن اللاعب الذي تمنى تواجده معه في الجونة سواء من الجيل الحالي أو السابق قال: "لو الأمر بيدي سأختار محمد أبو تريكة ومحمد بركات بالطبع".

وعن الدوري قال: "أتوقع أن الأهلي سيفوز به حال استكماله إذ أن فارق النقاط كبير بينه وبين منافسيه".

وأتم "أتوقع أن يبقى ذلك الفارق حال استكمال الدوري".

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