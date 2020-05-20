عبد الحفيظ: الأهلي يعمل وكأن الدوري سيعود غدا

شدد سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي على أن فريقه يستعد بكل جدية لعودة الدوري.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة ناديه: "نعمل وكأن النشاط الكروي سيعود غدا، لأن في النهاية كرة القدم ستعود في مصر لا محالة".

وأضاف "لذلك الجميع في الأهلي يستعد لهذا الأمر حتى نكون على أعلى درجة من الجاهزية عند الإعلان عن عودة النشاط الكروي".

وأكمل "ندرس جيدا الإجراءات الوقائية لحماية جميع اللاعبين والمدربين والموظفين، ونشاهد جيدا التجربة الألمانية والإنجليزية للتعلم منها".

وأتم تصريحاته "وسنتخذ القرار الأنسب سواء بالتدريبات في مجموعات صغيرة أو فردية أو حتى استخدام فروع النادي الثلاثة لإقامة التدريبات وحماية اللاعبين".

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