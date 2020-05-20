تقرير: 4 أندية مهتمة بمدافع سان جيرمان الشاب

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 21:29

كتب : FilGoal

تانجي كواسي - باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "كاليتشوميركاتو" الإيطالية عن اهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد مع تانجي كواسي مدافع فريق الشباب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن نادي ميلان الإيطالي مهتم بضم المدافع الفرنسي الشاب.

بالإضافة إلى مراقبة برشلونة الإسباني للاعب من أجل دراسة إمكانية التعاقد معه لدعم خط دفاعه. خاصة في ظل إصابات صامويل أومتيتي المتكررة.

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ومن إنجلترا دخل ليفربول سباق الراغبين في التعاقد معه تانجي كواسي، معتقدا أنه البديل الأفضل للمدافع ديان لوفرين الذي سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

أما في ألمانيا يراقب نادي آر بي لايبزيج وضع اللاعب مع ناديه واهتمام الأندية الأخرى به لدراسة إمكانية التعاقد معه، خاصة أن النادي الألماني يعتمد على شراء اللاعبين الشباب وبيعهم بعد فترة لتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

المدافع البالغ من العمر 17 عاما شارك مع سان جيرمان في 13 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 3 أهداف، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم لذلك ترغب الأندية في التوقيع معه.

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