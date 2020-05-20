في الجول يكشف الخطوط العريضة لاجتماع الأوليمبية ووزير الرياضة لعودة النشاط

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 21:14

كتب : هاني العوضي

اجتماع اللجنة الأوليمبية ووزير الرياضة

كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد السلة، وعضو اللجنة الأوليمبية، الخطوط العريضة لاجتماعهم اليوم الأربعاء مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال عبد المطلب في تصريحات لـFilGoal.com: "ما لمسناه خلال الاجتماع، هو إصرار الدولة وعزمها على إعادة النشاط الرياضي في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف "ناقشنا الخطة الطبية الموضوعة لإعادة النشاط مع تواجد كل الاحترازات الطبية المتاحة".

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وواصل "من المعروف إن اللجنة الطبية تهتم بشكل أكبر بـ الرياضات الأخرى بخلاف كرة القدم، والتي تكون قراراتها نابعة من اتحاد كرة القدم بشكل أكبر".

عبد المطلب أتبع "ناقشنا خطة عودة المسابقات في كل الألعاب، وأيضا خطة عودة المنتخبات الوطنية في اللعبات المختلفة".

وأتم "وأخيرا، ناقشنا أيضا خطة استعداد اللعبات الفردية المتأهلة إلى الأوليمبياد، من أجل المشاركة في أوليمبياد طوكيو بعد تأجيلها إلى 2021".

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