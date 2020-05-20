الأولمبية تناقش مع وزير الرياضة خطة عودة النشاط الرياضي

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، اجتماعا اليوم الأربعاء بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمناقشة سُبل عودة النشاط الرياضي.

وشهد الاجتماع، مناقشة الخطة الطبية لعودة النشاط، والتي وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والتجارب في الدول الأخرى التي واجهة فيروس كورونا، وهذا ما شرحه حسن كمال رئيس اللجنة الطبية في الاجتماع.

تأتي هذه الخطة في ظل الاستعدادات لعودة النشاط الرياضي تدريجيا بداية من منتصف يونيو المقبل، وفقا لقرارات رئيس الوزراء، إذ قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التحرك مبكرا بعد الجلسات التي عقدت خلال الأسابيع الماضية مع الاتحادات لمعرفة الخطط المتوقعة لـ 12 شهر قادمين.

وصرح هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، بإن اللجنة المصرية تبذل جهدا كبيرا منذ فترة طويلة من أجل مناقشة الخطط الطبية الخاصة بالمنتخبات واللاعبين المؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو، وحاليا تعمل على خطة شاملة للرياضة من أجل أن نكون جاهزين في أي وقت لعودة الرياضة ولا نجد أنفسنا في تأخر.

حطب برر ذلك لأن "الوضع الحالي صعب للغاية ويجب أن نكون جاهزون مبكرا ولدينا خطط مستقبلية لمواجهة كل الأوضاع القادمة والاستعانة بتجارب الدول الأخرى مهم من أجل الاستفادة من الإيجابيات والسلبيات وما يناسب مصر لأن ما يهمنا هو صحة لاعبينا وعودة النشاط الرياضي بشكل آمن".

من جانبه، قال أشرف صبحي وزير الرياضة "كل توجهنا حاليا وضع خطة طبية شاملة يكون لديها كل السيناريوهات المتوقعه لكل الظروف وبها كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الطبية التي تساعد على عودة النشاط الرياضي المصري بشكل جيد وحماية جميع عناصر النشاط الرياضي المشاركة فيه".

كان مجلس الوزراء قد كشف من قبل، مد فترة توقف النشاط الرياضي إلى منتصف يونيو المقبل على الأقل.

video:1

طالع أيضا:

صُناع كرة القدم – نحن كورة ستاتس

تحت الأضواء – هاني العجيزي لـ في الجول: فزت بتحدي ضد الحضري

علاء ميهوب: جيلنا أقوى من جيل أبو تريكة وبركات

14 إصابة في الدوري الألماني عقب عودة النشاط

الاتحاد الإيطالي: الموسم الجديد في سبتمبر

أريتز أدوريز يعلن اعتزاله: جسدي قال لي يكفي